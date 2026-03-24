Dos bibliotecas municipales de La Rioja, premiadas en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner - DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez; y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, han hecho hoy entrega de los premios de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner en su XXV edición.

El acto ha contado con la presencia de los alcaldes y bibliotecarios de los municipios galardonados con los diez mejores proyectos de los 562 presentados.

En el caso de La Rioja, se han reconocido las propuestas presentadas por las bibliotecas de los municipios de Cenicero y Pradejón, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 5.555,54 euros.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que estos premios "distinguen la tarea de las bibliotecas de dinamización cultural a lo largo y ancho de nuestro país; siempre con nuevas ideas, con talento y con generosidad. Porque las bibliotecas públicas sois la principal garantía de cumplimiento de los derechos culturales, la gran puerta a la cultura y el más eficaz antídoto contra la desigualdad, sobre todo en el medio rural y en municipios pequeños y medianos en toda España".

Y ha añadido que "las bibliotecas son lugares gratuitos, horizontales, democráticos; nada de lo que nos atemoriza o daña tiene razón de ser en el interior de una biblioteca, porque la biblioteca es un espacio seguro, donde recobramos la ciudadanía y ensayamos la felicidad y la calma en nuestra vida cotidiana".

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, convocada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha premiado proyectos de animación a la lectura, con especial atención a aquellos que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura, a los sectores más desfavorecidos socialmente, así como a la población con discapacidad, adultos mayores, personas enfermas, y también las acciones para la alfabetización digital y aquellas que incentivan la convivencia social e intergeneracional.

Asimismo, se ha valorado la realización de actividades que promueven la concienciación medioambiental.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha contado con una inversión total de 1,1 millones euros.

A lo largo de las 25 ediciones del Programa, se han presentado a estos premios más de 15.000 proyectos y han participado 2.500 municipios.

Esta iniciativa es clave en la promoción del acceso al libro y la lectura, en tanto que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese. Los proyectos a los que se les ha otorgado un premio especial reciben 10.000 euros, que serán destinados principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas para las bibliotecas públicas.