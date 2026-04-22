Dos detenidos tras la incautación de más de 100.000 euros en drogas en un control preventivo en el Villar de Arnedo

La Guardia Civil incauta más de 100.000 euros en drogas en un control preventivo en el Villar de Arnedo (La Rioja) - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos estratégicos de prevención e intervención contra la delincuencia desplegados en las principales vías de comunicación de La Rioja Oriental, ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en la región. La actuación se ha saldado con la incautación de dos kilogramos de 'speed' que, una vez adulterado, habría permitido la elaboración de 8.212 dosis, valoradas en aproximadamente 92.400 euros en el mercado ilícito.

Además, se han intervenido 282 dosis de cocaína, valoradas en 6.768 euros, y 1.200 gramos de hachís, con un valor estimado de 2.260 euros.

En total, el valor de la droga decomisada asciende a más de 101.400 euros.

Como resultado de la intervención, han sido detenidos dos varones de 18 y 40 años, naturales de Marruecos y residentes en las localidades alavesas de Laguardia y Elciego.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

A ambos se les atribuye la presunta autoría de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos se produjeron en el kilómetro 372 de la carretera N-232, en el término municipal de Villar de Arnedo (La Rioja), donde los agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calahorra, durante un control preventivo, procedieron a dar el alto a un turismo marca Citroën Xsara.

Durante el proceso de identificación, tanto el conductor como el ocupante mostraron un evidente estado de nerviosismo, ofrecieron respuestas incongruentes y aportaron datos falsos sobre su identidad, destino y lugar de residencia.

Estas contradicciones, unidas a su actitud esquiva, despertaron las sospechas de los agentes, que interpretaron su comportamiento como una estrategia deliberada para desviar la atención y entorpecer el desarrollo de la intervención.

A pesar de la minuciosa inspección inicial del habitáculo y del maletero, no se hallaron objetos ni sustancias sospechosas.

Sin embargo, el comportamiento de los ocupantes, sus contradicciones y el hecho de que uno de ellos contara con antecedentes policiales por tenencia de sustancias estupefacientes llevaron a los agentes a no dar por concluida la intervención. Ante estos indicios, se solicitó la intervención del Servicio Cinológico.

El can 'Coca', un Springer Spaniel inglés de 8 años especializado en la detección de drogas, marcó de forma clara el guardabarros trasero del vehículo.

En esa zona, los agentes localizaron un doble fondo hábilmente camuflado junto a la rueda de repuesto, que hacía las veces de "caleta".

En el interior de este compartimento oculto se hallaron los dos kilogramos de 'speed', la cocaína y el hachís, lo que motivó la detención de ambos individuos y su traslado a dependencias de la Guardia Civil en Calahorra para la instrucción de las correspondientes diligencias.