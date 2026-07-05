Dos heridos tras la colisión entre un todoterreno y una motocicleta en Nalda

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años y una mujer de 39 resultaron heridos la pasada tarde tras la colisión entre un todoterreno y una motocicleta en el camino Bajo de Estrada, en el término municipal de Nalda (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares alertaron del suceso y hasta el lugar de los hechos se personaron los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notificó a Guardia Civil.

Los dos heridos fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.