Dos hombres de 52 y 53 años trasladados al San Pedro tras colisionar dos vehículos en Ventosa

Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 9:22

   LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Dos hombres de 52 y 53 años fueron trasladados al San Pedro tras colisionar dos vehículos, a última hora del domingo, en el punto kilométrico 17 de la N-120A, en el término municipal de Ventosa, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro Coordinador de Emergencias se dio aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, Bomberos de Logroño y recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Uno de los vehículos quedó volcado y bomberos extrajeron al conductor que estaba atrapado en el interior.

