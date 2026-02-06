Dos hombres de 56 y 51 años trasladados al Centro de Salud de Haro tras una colisión entre dos vehículos

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 56 y 51 años han sido trasladados al Centro de Salud de Haro tras una colisión, a las 07,09 horas, entre dos vehículos en el cruce de la N-124 con la LR-111, en el término municipal de Haro, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil, además de a mantenimiento de carreteras (ACEINSA), y se han movilizados los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.