Dos jóvenes, trasladados al Hospital de Calahorra tras salirse de la vía con un tractor en Alfaro

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han tenido que ser trasladados esta pasada noche al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico con un tractor en el término municipal de Alfaro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 23,03 horas de este miércoles, la Guardia Civil ha informado a SOS Rioja de la salida de vía de un tractor con remolque en la LR-289, a la altura del PK-19, en término municipal de Alfaro.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El tractor transportaba un remolque cargado de purines, lo que ha obligado a mantener cortada la vía hasta las 4,47 horas de este jueves, momento en el que ha quedado restablecido el tráfico.

Como consecuencia del accidente, los afectados, dos varones de 26 y 22 años, han tenido que ser trasladados al Hospital de Calahorra.