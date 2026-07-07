Dos medallas en judo y cuatro puestos de semifinalistas en Pelota 'Zabalki', resultados de la UR en los CEU 2026 - UR

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la UR, Eva Sanz Arazuri, y Cristina Flores Moreno, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, han recibido a los deportistas de la Universidad de La Rioja que han participado en los Campeonatos de España Universitarios 2026 representando a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El balance de la delegación de la Universidad de La Rioja es dos medallas de bronce en los Campeonatos de España Universitarios 2026, en la modalidad de Judo; y cuatro puestos de semifinalistas en el Torneo Internacional Universitario de Pelota Zabalki.

En esta edición, la representación de la Universidad de La Rioja en los Campeonatos de España Universitarios ha destacado por haber contado, por primera vez, con mayor participación femenina que masculina, al ser 31 mujeres frente a 22 hombres.

En el apartado de resultados, se han logrado dos medallas de bronce, obtenidas por Alejandra Goytia Chajtur e Iván Peña García, ambos pertenecientes a la modalidad de judo y estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica. En el caso de Alejandra Goytia, esta medalla supone su segunda medalla de los Campeonatos de España Universitarios, tras la obtenida en la edición de 2025 celebrada en Villaviciosa de Odón (Madrid).

Fuera del medallero, cabe destacar el quinto puesto de Ian Fernández Fernández en kárate, así como los puestos 7º, 8º y 9º de Lucía Salinas Martínez y el 9º de Víctor V. Alexandru Dumitriu, ambos en natación. Además, cabe destacar que, por primera vez, la Universidad de La Rioja participó con un equipo femenino de voleibol.

La delegación de la Universidad de La Rioja ha estado compuesta por 53 deportistas, acompañados por 11 técnicos y delegados. La participación se ha concretado en 9 modalidades, con 34 deportistas participantes en deportes de equipo y 19 en deportes individuales.

Como sucediera en las dos ediciones anteriores, la titulación con mayor número de estudiantes ha sido el Grado en Educación Primaria (11). Además, destaca la participación de estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica (9) y Administración y Dirección de Empresas y Enfermería (ambos con 6).

La participación de la Universidad de La Rioja se concentró entre el 10 de abril y el 14 de mayo en unas competiciones celebradas íntegramente en Andalucía. En concreto, se compitió en Granada (bádminton, balonmano, judo, kárate, natación y voleibol), Jaén (atletismo) y la localidad jienense de Baeza (ajedrez).

Los Campeonatos de España Universitarios constituyen la principal competición del deporte universitario a nivel estatal.

Por primera vez en la historia de esta competición, todas las disciplinas deportivas se han celebrado en una sola Comunidad Autónoma y bajo un modelo colaborativo en el que han intervenido diez universidades andaluzas coordinadas por la Universidad de Granada, con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Español de Deporte Universitario. La competición ha integrado 32 campeonatos celebrados entre el 14 de marzo y el 8 de junio con una participación estimada de más de 6.000 deportistas.

TORNEO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE PELOTA ZABALKI

Por otra parte, el 26 de marzo se desplazó a Pamplona una expedición de deportistas de la Universidad de La Rioja para participar por quinto año consecutivo, en el Torneo Internacional Universitario de Pelota 'Zabalki'.

La delegación participó en cuatro modalidades: Sergio Rituerto Serrano y Miguel Ángel Llorente Sáinz (mano individual), Marcos Plaza Robredo y Ángel Pecina Salinas (mano parejas), Nicolás Fernández Rodríguez (frontball) y Diego Benito Miguel y David Mateo Corral (frontenis), alcanzando en todos los casos la eliminatoria de semifinales.

En el conjunto de competiciones universitarias de ámbito nacional o internacional disputadas durante este curso académico 2025/2026 -incluyendo los Campeonatos de España Universitarios y el Torneo Internacional Universitario de Pelota 'Zabalki'-, la Universidad de La Rioja ha estado representada por un total de 60 deportistas en 10 competiciones deportivas.

El estudiantado participante ha pasado a formar parte del Programa TUDAR de la Universidad de La Rioja, que permite dar apoyo académico y tutorización a los deportistas para que puedan compatibilizar sus estudios con el deporte de alto nivel.