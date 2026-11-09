Dos mujeres, heridas esta mañana en un choque entre dos turismos en Logroño

Urgencias de Viamed Los Manzanos en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas a última hora de esta mañana en un choque entre dos turismos en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,06 horas de este lunes, la Policía Local de Logroño ha informado a SOS Rioja de la colisión entre dos turismos en la rotonda de Chile con la LO-20, en la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, dos mujeres, de 21 y 52 años, han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas a la Clínica Viamed Los Manzanos de Lardero.