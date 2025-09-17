Dos niñas, de 2 y 12 años, heridas tras un atropello en la Avenida Juan Carlos I de Haro (La Rioja)

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos niñas, de 2 y 12 años, han resultado heridas esta mañana tras sufrir un atropello en la Avenida Juan Carlos I de la localidad riojana de Haro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso de las 08,50 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, las dos menores han sido trasladadas al centro de salud de Haro.