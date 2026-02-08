Dos personas, afectadas al ser atropelladas esta noche en el centro de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas -una de ellas, con necesidad de traslado a un centro hospitalario- han resultado afectadas esta pasada noche al ser atropelladas por un turismo en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,43 horas de este sábado, varios particulares han dado cuenta a SOS Rioja del atropello a dos peatones en la Avenida de Portugal con la calle María Zambrano, en pleno centro de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, han resultado atropelladas dos personas, una de las cuales ha tenido que ser trasladada a Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.