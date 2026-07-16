Dos personas, heridas anoche en un accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Dos personas han resultado heridas esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,20 horas de este miércoles, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre dos vehículos en la calle Lerida nº 4 de Logroño.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.
Como resultado del accidente, han resultado heridas dos personas, que han tenido que ser trasladadas al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero.