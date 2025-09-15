Dos personas, heridas al chocar dos turismos en la N-232 en Fuenmayor

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional N-232 en el término municipal de Fuenmayor, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,19 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de dos coches a la altura del KM-420 de la N-232, término municipal de Fuenmayor.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Guardia Civil.

Como consecuencia del citado siniestro, han resultado heridos dos varones, de 36 y 46 años respectivamente y vecinos de Logroño, que han tenido que ser trasladados al CARPA de la capital riojana.