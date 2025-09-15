Dos personas trasladadas al Hospital de Calahorra tras chocar un turismo y un tractor en Alfaro

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un joven de 27 años y una mujer de 50 años, han sido trasladadas al Hospital de Calahorra tras chocar un turismo y un tractor, a las 05,49 horas, en el punto kilométrico 344, de la N-232, en el término municipal de Alfaro, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado Mantenimiento de Carreteras, Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.