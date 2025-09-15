Dos personas trasladadas al Hospital de Calahorra tras chocar un turismo y un tractor en Alfaro

Archivo - Hospital de Calahorra
Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 9:34

   LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas, un joven de 27 años y una mujer de 50 años, han sido trasladadas al Hospital de Calahorra tras chocar un turismo y un tractor, a las 05,49 horas, en el punto kilométrico 344, de la N-232, en el término municipal de Alfaro, según ha informado SOS Rioja 112.

   Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado Mantenimiento de Carreteras, Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Contador