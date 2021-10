Dos personas trasladadas al San Pedro tras sufrir dos accidentes en Torrecilla sobre Alesanco y en Viguera

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas a Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño al sufrir dos accidentes en Torrecilla sobre Alesanco y en Viguera, según ha informado SOS Rioja 112.

El primero de los sucesos, a las 13,41 horas, se ha producido al colisionar dos vehículos en la N-111 en su intersección con la LR-446, en termino de Viguera. A consecuencia del accidente ha resultado una persona herida.

Se movilizado a Guardia Civil y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. El herido es evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Minutos más tarde, a las 13,53 horas, un particular ha alertado a SOS Rioja de que había un varón caído en un canal de riego en Torrecilla sobre Alesanco.

Por ello, se ha movilizado a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. Bomberos han efectuado el rescate del hombre que había caído al canal de riego a través de un ribazo. El herido ha sido evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

No obstante, no han sido los únicos sucesos del día, porque, a las 10,58 horas, un particular ha avisado del vuelco del remolque de un tractor cargado de uva en la rotonda de la LR-250 antes de Villamediana de Iregua. En el accidente no se han registrado daños personales.