Dos restaurantes más, hasta 16, se unen a la gastronomía de Muwi La Rioja Music Fest que también contará con La Laurel

Presentación actividades gastronómica de 'Muwi La Rioja Music Fest' - MUWI LA RIOJA MUSIC FEST

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos restaurantes más, hasta 16, se unen a la gastronomía de Muwi La Rioja Music Fest que también contará, en una edición más, con la calle Laurel como protagonistas de las actividades gastronómicas del festival que se desarrolla del 27 al 30 de agosto en Logroño.

Para la presentación de dichas iniciativas se ha escogido el Mercado de San Blas, acudiendo además de una representación de los cocineros riojanos, ejerciendo como portavoces de los mismos, los responsables de 'Arsa', Beatriz y Rodrigo Fernández, así como el promotor MUWI La Rioja Music Fest, José Pancorbo y el director del festival, Rafa Bezares, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de La Laurel, Andrés Fernández.

Pancorbo ha destacado que el festival riojano por excelencia "vuelve a aliarse con los mejores restaurantes y cocineros de la ciudad, que ofrecerán un detalle a todos los muwiers que se acerquen con su pulsera del festival a comer o cenar a sus establecimientos". Además, se sortearán packs de comidas o cenas y abonos de MUWI26 durante las semanas previas.

'Íkaro', 'Ajo Negro', 'Arsa', 'Juan Carlos Ferrando', 'Aitor Esnal', 'Arsa', 'Txebiko', 'La Chispa Adecuada', 'La Cocina de Ramón', 'Tondeluna', 'Mesón Egües', 'Wine Fandango', 'La Cuchara de Baco', 'Moderna Tradición', 'Iruña' y 'La Tavina' son los restaurantes que se han sumado a la programación gastro del festival. A ellos, hay que añadir la mejor comida callejera de las food trucks riojanas que darán apoyo dentro del recinto principal del festival.

Finalmente, en un momento de la presentación Pancorbo ha tenido palabras de recuerdo para el recientemente fallecido cocinero Pedro Cárcamo, de 'Tastavin'.

Para los responsables de 'Arsa' "es un orgullo participar en esta iniciativa de MUWI, que pone en valor el gran nivel de la gastronomía de nuestra ciudad y sirve de atracción para que nuevos visitantes puedan conocer la ciudad, nuestro producto y cocina"

Gracias también a la colaboración entre el festival y la Asociación de Hosteleros de la Calle Laurel se podrá disfrutar de los VERMUWIS que llenarán de música las calles del centro de la ciudad las jornadas del viernes 28 y sábado 29. En palabras de su presidente, Andrés Fernández "serán dos días donde disfrutar de los pinchos representativos de la calle Laurel, de nuestros vinos y de la música en vivo con djs y el pasacalle musical "Los fugitivos" que convertirán nuestras calles en un punto de encuentro donde disfrutar de esta experiencia tan logroñesa"

La organización ha anunciado que el vino El Rayo Edición Especial MUWI 2026 ya está presente en los establecimientos de referencia de la ciudad y que como novedad este año se repartirán rascas para que todo aquel que tome un vino pueda obtener premios como entradas del festival, botellas de vino El Rayo Ed. Especial MUWI 2026 o visitas a bodegas Olarra.

La gastronomía, ha explicado Bezares, tiene también protagonismo en una nueva actividad paralela que se suma a la programación de este año: la obra teatral "A las mujeres de mi familia" de la actriz riojana Esther Sanz. Una experiencia escénica inmersiva que tiene lugar alrededor de una mesa compartida. Mientras el público elabora un dulce tradicional riojano, una narración íntima atravesada por memoria oral, canciones y herencia familiar comienza a desplegarse. La obra se representará en el palomar de la Casa del Pozo, en la plaza de San Bartolomé, sede del Colegio de Ingenieros Industriales de La Rioja.

Una apuesta por ofrecer experiencias culturales y gastronómicas únicas y de calidad tanto para el público local como para los numerosos visitantes que acuden al festival.

Por último, Miguel Sáinz, concejal del Area de Promoción de la Ciudad, quiso destacar "la gran repercusión que MUWI tiene para la ciudad de Logroño. La transversalidad del evento hace que la ciudad no solo se llene durante esa semana de música, si no que gracias a estas alianzas con los diversos agentes gastronómicos de la ciudad o a la colaboración público-privada se de a conocer espacios patrimoniales como CCR, Calado San Gregoria o Lagares a los múltiples visitantes de fuera de la ciudad que acuden al festival".

La organización recuerda que en este 10º aniversario cuenta con un cartel plagado de artistas de renombre, como La M.O.D.A., Sidonie, o Depedro, cabezas de cartel para un público más joven, como ETS o Ginebras y en el que también aparecen grandes artistas revelación, como Queralt Lahoz y sobre todo los extremeños Sanguijuelas del Guadina, auténtico fenómeno musical del año en nuestro país

Las entradas para todas las actividades, así como los abonos y las entradas de día para MUWI 2026, están disponibles en www.muwi.es.