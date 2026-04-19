Dos vecinos de Corera trasladados al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en Logroño

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LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos vecinos de Corera, un hombre de 47 años y una mujer de 36, han sido trasladados al Hospita San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 11,45 horas, al colisionar dos vehículos en la rotonda de Avenida de La Paz y Avenida de Zaragoza de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertad a Policía Local.