Un duelo de leyendas de la pelota cerrará el 12 de septiembre un torneo que recorrerá frontones "muy duros"

Presentación del torneo con participantes - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Titín III y Merino volverán a enfrentarse a Mikel Goñi y Apraiz en un duelo de leyendas que, el 12 de septiembre, cerrará el Torneo Bodegas Tarón tras poner a prueba a sus participantes en frontones "muy duros", en palabras del responsable de Garfe, David Garrido.

En rueda de prensa junto al gerente de Bodegas Tarón, Gonzalo Salazar, ha dado a conocer un torneo que, tras más de una década de trayectoria, volverá a recorrer los pueblos de Rioja Alta Vinculados a los vitivinicultores de Bodegas Tarón.

El premio será el peso en vino de los ganadores pero, antes, los participantes del XII torneo Bodegas Tarón deberán enfrentarse en frontones con "personalidad", ha indicado el gerente indicando: "Para llegar a la final hay que sufrir, pasar por frontones duros".

Para Salazar es lo que le da "valor", que "el que gana el Torneo Tarón se tiene que enfrentar en sitios muy diferentes". Ha sumado que se introducen los partidos en las fiestas de los pueblos, lo que también les da el carácter: "Son partidos que suelen estar abarrotados".

"Somos una cooperativa que reúne a cuatro pueblos de la Rioja Alta donde la pelota siempre ha sido el deporte de referencia y el frontón un lugar fundamental en el pueblo", ha explicado Salazar.

Por eso, desde Bodegas Tarón, ha indicado querían devolver a La Rioja en general, y estos pueblos en particular, parte de lo que les da. "Nuestros 220 socios, que son viticultores, los ha habido que han jugado a pelota y otros que son aficionados", ha señalado.

Ha resaltado el "acontecimiento muy especial" que cierra este año el torneo, en el Frontón Adarraga, "un partido con cuatro nombres que forman parte de la historia de la pelota".

"Para muchos aficionados será una oportunidad de ver en la cancha a gente que ha marcado la historia de este deporte y que han sido verdaderos ídolos", ha destacado.

Las entradas para esta gran fiesta de la pelota tendrán un precio de diez euros y ya pueden adquirirse de forma anticipada a través de la página web de Garfe Pelota.

Los cuartos de final se celebrarán el 6 de agosto (19:00 horas) en Tirgo (19:00 horas), entre Igoa-Garmendia y Etxebarria II-Arbizu; y el 14 de agosto en Navarrete (18:00 horas) entre Prado-Cuairan y Fernández-Azpiroz.

Las semifinales se disputarán el 22 de agosto en Cuzcurrita de Río Tirón (19:00 horas) entre Victor-Merino II y los ganadores de Navarrete; y en Sajazarra el 29 de agosto (18:30 horas) entre Labaka-Oliden y los ganadores de Tirgo.