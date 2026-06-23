DUX y UDL, los clubes logroñeses que compiten en categorías más altas, jugarán en el estadio municipal Las Gaunas

Archivo - Campo de fútbol municipal de Las Gaunas - LOGROÑO DEPORTE - Archivo

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha comunicado a los clubes de fútbol que habían solicitado el uso del estadio municipal Las Gaunas durante la temporada 2026-2027 que serán DUX Logroño y UD Logroñés los equipos que podrán disputar los partidos en estas instalaciones. Ambos clubes de Logroño son los que se encuentran actualmente en las categorías superiores, concretamente el DUX en Primera y la UD Logroñés, en Primera Federación.

El Consistorio logroñés ha ofrecido a SD Logroñés y al filial de UD Logroñés, ambos en Segunda Federación, los campos de la ciudad deportiva de Pradoviejo para disputar los partidos de la próxima temporada. Además, se les ha ofrecido que durante la temporada puedan disponer de dos fechas para celebrar partidos en Las Gaunas.