Eclipse 2026 en La Rioja: Recicla tus gafas y gana un vino en la Calle Laurel

Cartel campaña de la calle Laurel - HOSTELEROS CALLE LAUREL

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026, que convertirá a La Rioja en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno astronómico, la Asociación de Hosteleros de la Calle Laurel ha presentado la campaña 'Haz que tus gafas vean dos eclipses', una iniciativa que pretende dar una segunda vida a las miles de gafas homologadas que utilizarán los visitantes durante la jornada.

La propuesta es sencilla: una vez finalizada la observación del eclipse, cualquier persona podrá depositar sus gafas en buen estado en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña. Como agradecimiento por este gesto solidario, todos los participantes que consuman un pincho durante la noche del día 12 recibirán una copa de vino de Rioja como invitación de la Asociación.

Un pequeño gesto que puede viajar por todo el mundo La campaña nace con un objetivo muy claro: evitar que miles de gafas perfectamente utilizables acaben en la basura después de un solo uso. Para ello, la Asociación ya ha iniciado los contactos con Astronomers Without Borders, una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para acercar la astronomía a personas y comunidades de todo el mundo bajo el lema 'One People, One Sky' y que desarrolla un programa de recogida, revisión y redistribución de gafas para eclipses destinadas a escuelas, educadores y comunidades que podrán utilizarlas en futuras observaciones solares.

El objetivo de la Calle Laurel es que las gafas recogidas durante esta campaña puedan incorporarse a este programa internacional, una vez se formalicen los acuerdos y se cumplan los requisitos técnicos establecidos por la organización.

HOSPITALIDAD CON IMPACTO

Con cerca de un millón de visitantes al año, alrededor de 80 establecimientos hosteleros concentrados en apenas 300 metros y cerca de 700 puestos directos, la Calle Laurel quiere aprovechar la enorme repercusión internacional del eclipse para impulsar una acción que vaya más allá de la promoción turística.

La campaña pretende convertir un acontecimiento único en una oportunidad para promover la sostenibilidad, la economía circular y la cooperación internacional a través de un gesto tan sencillo como conservar unas gafas y entregarlas al finalizar el eclipse.

El lema elegido, 'Haz que tus gafas vean dos eclipses', resume el espíritu de la iniciativa: transformar un objeto pensado para un único uso en una herramienta que permita a otras personas, en cualquier lugar del mundo, vivir la misma emoción de contemplar un eclipse con total seguridad. Algunas gafas todavía tienen mucho cielo por delante.