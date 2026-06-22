Mapa de índice de incendios - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Ecologistas en Acción' advierte que "se han relajado" los índices de incendios en La Rioja. El colectivo responde así a los sucesos que se produjeron este domingo en varios lugares de la región que obligaron a declarar el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATERCAR).

"El más grave el originado en el término municipal de Ribafrecha, en zona de peligro, que por evolución se propagó al de Clavijo y que obligó a evacuar varios diseminados y casas de campo en el entorno de La Unión", han señalado los ecologistas. En el mismo "se vieron afectadas 63 hectáreas de cereal y pinar. Otros incendios agrarios, se produjeron, según informa SOS-Rioja en los municipios de Agoncillo y Santo Domingo de la Calzada".

Ayer con temperaturas cercanas a los 40ºC, un viento del este en el valle del Ebro de 35 kilómetros por hora y una humedad relativa del 15 por ciento el riesgo de incendio para el Gobierno de La Rioja, aplicando su nuevo índice IPOGIF era tan solo de "alto" en la zona afectada de Ribafrecha-Clavijo, tres puntos por debajo del nivel máximo. "Si se consultaba el riesgo de incendio en el portal de Aemet, daba el máximo riesgo de incendio: extremo en una zona considerada de peligro", han señalado.

El IPOGIF (Índice Potencial de Gran Incendio Forestal) que "intenta adaptar a la realidad territorial de La Rioja el índice utilizado anteriormente de la AEMET, no funciona y lamentablemente en la práctica califica el riesgo de incendio muy por debajo al proporcionado por la AEMET y también a las condiciones observables de altas temperaturas, sequedad y viento".

Este nuevo índice junto a la normativa por la que se establecen limitaciones para la realización de determinadas actividades en base al riesgo de incendio forestal elaborado por la Consejera de Agricultura -Noemí Manzanos- "han relajado los índices de riesgo de incendio y las medidas de protección existentes hasta entonces, lo que supone una grave irresponsabilidad y todo ello con el propósito de permitir el desarrollo de actividades agrícolas en el campo independientemente del riesgo de incendio existente".

"Se bajan las exigencias y se realiza una regulación claramente sesgada a favorecer determinado tipo de actividades, incluidas aquellas donde se utilice maquinaria agrícola en La Rioja, aunque el riesgo sea muy extremo", han apuntado Ecologistas en Acción.

"Se está jugando con fuego, y ayer, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la pronta intervención y profesionalidad de los servicios de extinción de incendios forestales lograron atajar y controlar este incendio, nuestras más sinceras felicitaciones, pero quizás no puedan hacerlo en futuras ocasiones y el incendio agrícola se traslade a terrenos forestales lo que puede suponer un grave peligro", han señalado.

Para 'Ecologistas en Acción' "es absolutamente necesario reducir el riesgo y evitar que ante situaciones climáticas como las de ayer, y como las que se van a producir en los próximos días con esta ola de calor, se valore en su justa medida el riesgo y se evite la práctica de actividades -incluidas las agrícolas- que favorezcan el inicio de un incendio. Prevenir es la solución si no queremos luego lamentar", han concluido.