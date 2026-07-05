'Ecologistas en acción' asegura que Logroño "siguió respirando en 2025 un aire perjudicial para la salud"

Archivo - Espartero en El Espolón logroñés - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Logroño "siguió respirando en 2025 un aire perjudicial para la salud pese a la mejora general de la contaminación en La Rioja", según ha señalado 'Ecologistas en Acción', que ha puesto en valor que las estaciones de Galilea y Pradejón "fueron las únicas que registraron niveles relevantes de ozono, superando durante más de 25 días el valor recomendado por la OMS".

Aunque "ninguna estación riojana incumplió los objetivos legales vigentes ni los nuevos objetivos europeos previstos para 2030, la contaminación por ozono siguió afectando a la vegetación". La estación de Galilea, utilizada para evaluar este impacto, "superó el objetivo a largo plazo establecido para proteger cultivos, montes y espacios naturales".

La calidad del aire en Logroño "mejoró durante 2025 respecto a los años previos a la pandemia, pero los niveles de contaminación atmosférica continuaron superando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente en lo que respecta al dióxido de nitrógeno (NO2) y a las partículas finas PM2,5, los contaminantes más vinculados al tráfico motorizado y con mayores efectos sobre la salud".

Las partículas en suspensión también siguieron afectando a la población logroñesa. La estación de La Cigüeña "registró el peor dato regional de partículas finas PM2,5, superando incluso el nuevo valor límite anual aprobado por la Unión Europea para 2030". Aunque las concentraciones "descendieron respecto a años anteriores gracias a una menor incidencia de episodios de polvo africano, continuaron situándose por encima de las recomendaciones sanitarias internacionales".

Según el informe anual sobre calidad del aire elaborado por Ecologistas en Acción, la estación de medición de La Cigüeña registró una concentración media anual de NO2 de 14 g/m, por encima de los 10 *g/m* recomendados por la OMS. Además, la guía diaria de este contaminante se superó durante 25 días a lo largo del año.

La organización ecologista considera especialmente preocupante que estos registros procedan de una estación situada en un tramo peatonal de la calle Cigüeña, alejada de las vías con mayor intensidad de tráfico de la ciudad. De hecho, una campaña independiente realizada por Ecologistas en Acción en noviembre de 2025 en las inmediaciones de varios centros escolares con elevada circulación de vehículos reveló niveles de NO2 superiores a los registrados por la estación oficial en la práctica totalidad de los puntos analizados.

DUDAS SOBRE LA ESTACIÓN DE CONTROL

Estos resultados refuerzan las dudas sobre la representatividad de la única estación de control de la calidad del aire de Logroño. Según un reciente análisis de Ecologistas en Acción sobre las estaciones urbanas orientadas al tráfico en ciudades españolas, la ubicación de La Cigüeña incumpliría los criterios establecidos por la nueva normativa europea al encontrarse demasiado alejada de los puntos críticos de contaminación asociados al tráfico rodado.

La organización también lamenta la ausencia de datos recientes sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados, cuya vigilancia es obligatoria. Los últimos estudios disponibles detectaron concentraciones significativas de algunos contaminantes en zonas industriales y áreas afectadas por el tráfico.

Como consecuencia de esta situación, Ecologistas en Acción concluye que toda la población riojana respiró durante 2025 un aire perjudicial para la salud. Además, unas 164.000 personas, aproximadamente la mitad de la población regional, la que vive en la ciudad de Logroño, estuvieron expuestas a niveles de contaminación superiores a los nuevos límites legales aprobados por la Unión Europea para 2030.

La organización recuerda asimismo que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica provocó hasta 100 muertes en La Rioja durante 2023, asociadas principalmente a la exposición a partículas finas PM2,5, dióxido de nitrógeno y ozono. Por ello, reclama reforzar la red de vigilancia de la calidad del aire, mejorar la ubicación de las estaciones de medición y adoptar medidas eficaces para reducir las emisiones procedentes del tráfico en la capital riojana y un plan autonómico de reducción de las principales fuentes industriales de la región.