Ecologistas en Acción en "desacuerdo" con el auto que "desestima las medidas cautelares" y permite la caza del lobo

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción se ha mostrado en "desacuerdo" con el auto que "desestima las medidas cautelares" y permite la caza del lobo. En un comunicado, han recordado que su asociación y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de La Rioja interpusieron el pasado mes de julio un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja contra la Orden de Vedas de la región para la temporada 2025-2026 por incorporar como especie cinegética al lobo, pese a tratarse de una especie en estado de conservación desfavorable según los datos nacionales plasmados en el censo nacional del lobo 2024.

En dicho escrito inicial, las organizaciones recurrentes pidieron a la Sala que suspendiera cautelarmente los preceptos que permitían la caza de la especie en la región, para "evitar que se diera muerte a ejemplares a su amparo de modo que se consolidase su estado de conservación desfavorable o se agravase su estado de conservación".

La Sala, han señalado, que "se ha tomado nada menos que cuatro meses para resolver la cuestión, que ha terminado siendo desestimada en el

Auto conocido en el día de ayer". Se fundamenta esta desestimación en que, aunque la Orden autoriza la caza del lobo, "esto no implica que se pueda cazar en la actualidad ya que para ello antes se deberán publicar los correspondientes planes técnicos". Asegura que "no está acreditado que la vigencia de la Orden que califica al lobo como cazable ocasione perjuicio o que éste sea de difícil o imposible reparación".

Ante ello, Ecologistas en Acción "está totalmente en desacuerdo con el contenido del auto que desestima las medidas cautelares y con la argumentación dada. Con ello, independientemente de la necesidad de elaborar planes técnicos de caza, se abre la posibilidad de que pueda cazarse la especie, sin esperar a la resolución definitiva del recurso".

"Imaginemos que se elaboran los planes y se comienzan a matar lobos y posteriormente se dicta sentencia en contra de la consideración del lobo como especie cazable, se habría originado un perjuicio evidente a la especie que es irreparable. Los animales muertos no pueden volver a recuperarse", han aseverado.

El objetivo de las medidas cautelares "es prevenir un daño mayor y si no las aceptamos estamos abriendo la puerta a que ello ocurra. Se estaría desprotegiendo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una biodiversidad bien conservada".

La Sala del TSJ de la Rioja "se aparta así radicalmente del criterio seguido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, en los recursos contra las órdenes de vedas para las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, que también incluían al lobo como especie cinegética aceptó las medidas cautelares solicitadas por las ONG recurrentes (entre las que se encuentran el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción) paralizando la autorización de la Xunta para matar lobos, debido al estado precario de conservación de la especie en el conjunto de la península ibérica, la irreversibilidad de la muerte de ejemplares que a su amparo se pudiera llevar a cabo y el principio de precaución que rige en materia ambiental".

El Fondo Lobo y Ecologistas en Acción lamentan que la Sala de La Rioja "haya resuelto todo lo contrario" y no haya considerado en su Auto como precedente las resoluciones del TSX de Galicia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que "prohíbe que se considere como especie cinegética al lobo mientras se encuentre en estado de conservación desfavorable a nivel nacional".

Jaime Doreste, abogado de las organizaciones recurrentes, lamenta que "el Tribunal haya considerado que la inclusión del lobo como especie cinegética para esta temporada no pueda implicar un perjuicio de imposible reparación para el estado de conservación (desfavorable) de la especie cuando se autoricen batidas a su amparo, a pesar de la evidencia científica presentada. Confiamos en que, cuando se resuelva el fondo del asunto, prevalezca el principio de precaución y el marco legal de protección de la biodiversidad, tal y como establece la normativa estatal y europea. No compartimos los fundamentos de la resolución y estamos estudiando recurrir esta decisión en las instancias que correspondan."

Sara Gonzalez Merinero, abogada interviniente en el recurso recuerda además que "la ley por la que se desprotegió al lobo en España (Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, más conocida como Ley contra el desperdicio alimentario) se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo a instancias de ONG ambientalistas, no parece muy oportuno adelantarse al dictado del Tribunal Constitucional abriendo la posibilidad de su caza".

Los ecologistas, por lo demás, ponen el foco en que el pasado viernes 14 de noviembre Noemí Manzanos, la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja en una reunión con sindicatos agrarios y la Federación de Caza anunciase públicamente la vigencia de la normativa que permite la caza del lobo en La Rioja y la posibilidad de emplear las batidas reguladas en la Orden de Caza para matar lobos y al lunes siguiente, día 17 de noviembre, se conozca la desestimación de las medidas cautelares.

Se pregunta "¿Será simple casualidad?... no lo sabemos, pero nos negamos a pensar que la Consejera disponía de información privilegiada sobre el contenido del Auto antes de que los recurrentes tuvieran conocimiento del mismo".

En definitiva, Ecologistas en Acción de La Rioja y el Fondo Lobo lamentan que esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja "no solo amenaza a los lobos, sino que debilita la coexistencia y el modelo de conservación moderno que tantos ciudadanos y ganaderos comprometidos reclaman y anuncian que la lucha legal continúa; este es un contratiempo, pero no el final del camino", han concluido.