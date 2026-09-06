Ecologistas en Acción invita a Haro al mapeo 'Aquí falta un árbol' tras la tala de siete

Tala en Haro - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha invitado a los jarreros al mapeo estatal 'Aquí falta un árbol', para la defensa del arbolado urbano de la localidad, tras la tala de siete árboles en Haro.

'Aquí falta un árbol', ha explicado Ecologistas en Acción, es un proyecto de participación ciudadana al que ya se han sumado más de 280 municipios de España y, ha visto, "Haro no puede faltar".

Con él, en un momento en el que se va a terminar otro verano marcado por el intenso calor y los incendios, se quiere denunciar la "pasividad institucional" ante la emergencia climática y mejorar la habitabilidad de las ciudades.

El grupo ecologista criticó, recientemente, ha recordado, el "maltrato" que recibe el arbolado urbano por parte del Consistorio jarrero, y el Gobierno de La Rioja, "tras realizarse siete talas de grandes árboles en Haro en tan solo una semana".

"No podemos seguir con viejas prácticas de podas agresivas y talas de árboles maduros sustituidos por ejemplares minúsculos que no son cuidados y que acaban muriendo. El aporte del arbolado urbano en la ciudad es crucial para hacer frente a la crisis climática y para hacer de Haro un lugar más fresco y habitable", ha relatado.

Así, ha dicho, los árboles reducen la temperatura urbana, mejoran la calidad del aire y ayudan a disminuir el ruido, repercutiendo positivamente sobre la salud.

Ecologistas en Acción ya realizó el año pasado la 'Termometrada Estatal 2025', una iniciativa similar en la que se tomó la temperatura de forma simultánea en "infiernos" (espacios duros, con suelo no permeable y sin árboles) y "paraísos" (zonas arboladas y sombrías con suelo natural de hierba o tierra).

La medición demostró una diferencia de la media estatal entre "infiernos" y "paraísos" de 1,5 grados, llegando en algunos puntos a ser de más de 5 grados.

Los resultados también atestiguaron que el cuarenta por ciento de las noches tórridas (superiores a 25 grados) se dieron en lugares calificados como "infiernos" y por lo tanto, sin árboles.

Este año repite formato pero, esta vez, la acción consistirá en localizar los alcorques vacíos, los alcorques con tocones o con árboles secos, y los alcorques asfixiantes y manifiestamente deficientes, cubiertos con cemento "drenante".

La ubicación de todos ellos será registrada en una web diseñada para tal fin con ayuda del teléfono móvil.

El Ecomapeo tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre (sábado y domingo), y para participar será necesario inscribirse en la página web de Ecologistas en Acción.

Una vez registradas todas las inscripciones, se organizará a los participantes por zonas y se les enviará toda la información necesaria para llevar a cabo el Ecomapeo.