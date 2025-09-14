Ecologistas en Acción pide a la administración regional desestimar el proyecto de la planta de biogás de Sotés

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de La Rioja ha reclamado a la administración regional que se desestime el proyecto de la instalación de valorización de sustancias orgánicas mediante digestión anaerobia -planta de biogás- prevista en el término municipal de Sotés.

Como señalan desde el colectivo, hay "diferentes razones" para esta petición, comenzando por "el aumento significativo de la movilidad de los vehículos pesados que se espera que lleguen a las carreteras locales, para el transporte de materiales hasta las plantas".

Indican que "entre las entradas de subproductos a la planta, como la salida de los residuos de los digestivos sólidos y líquidos, en el proyecto no se especifica la cantidad de camiones diarios de actividad/impacto que tendrán en la población, teniendo en cuenta que esos camiones transitaran por el núcleo urbano de Sotés".

En segundo lugar, apuntan que "esta planta debe estar sujeta a una mayor seguridad y control, es especialmente importante asegurarse de que las condiciones de producción, transporte y utilización del biogás no dejan cabida a fugas de metanom y también se deberán realizar mediciones y controles de forma periódica".

En este sentido, consideran que "el estudio de Impacto Ambiental presentado por el promotor no menciona ninguna de las medida de mediciones y controles en sus instalaciones a tomar para la prevención de fugas".

Añaden desde Ecologistas en Acción, en tercer lugar, que "las plantas de biogás generan también problemas relacionados con las considerables cantidades y "calidad" del digestato resultante de los procesos de producción de biogás y problemas relacionados derivados del 'olor' del material residual, tanto durante el almacenamiento como durante el esparcimiento en el terreno".

"Los olores no solamente pueden suponen una molestia para la ciudadanía, sino que pueden llevar implícito la transmisión a través del aire de sustancias químicas perjudiciales para la salud y la proliferación de insectos molestos para la población. La población de Sotés está a menos de 600 metros de la instalación o a la población de Hornos del Moncalvillo a menos de 900 metros", aseguran.

FUNCIONAMIENTO DE LA CHIMENEA.

Por otro lado, explican que "en la propia descripción del funcionamiento de la chimenea dice, que se van a emitir sulfuros, ya que, aunque antes de quemarse el gas será desulfurado en parte, por tanto no se producirá una eliminación completa de H2S".

Esa emisión de sulfuro "entraña una serie de molestias, alteraciones y riesgos para la población y el medio ambiente. Así mismo al quemar metano en la chimenea se emite carbono negro, el cual es uno de los componentes de las partículas PM2.5".

Otro de los argumentos dice que "según el Estudio de Impacto Ambiental la planta cuenta con un programa de auto protección, pero en ningún momento se da a conocer al público general, siendo de vital importancia para la población de Sotés a menos de 600 metros de la instalación, o a la población de Hornos del Moncalvillo a menos de 900 metros".

Además, suman a esto que "en el estudio de Impacto Ambiental no se detallan los sistemas de seguridad ni de actuación en caso de incendios o explosiones".

Por parte del colectivo se detallan además otras consideraciones, como que "tras el proceso de transformación de la materia orgánica en metano, se genera un residuo llamado digestato, se trata de un líquido maloliente, de muy poco valor y con compuestos químicos dañinos para la salud y el medio ambiente", que, dicen, "en el informe se debería detallar como se va a gestionar este residuo".

También que "el proyecto recoge con escasa profundidad los procedimientos para el traspaso de los gases producidos en el proceso industrial a la red de distribución, pese a ser este un asunto fundamental".

Añaden que "la planta va gestionar una gran cantidad de residuos agro-alimentarios, lodos de depuradoras, así como residuos municipales al año, cantidades que no se circunscribe al ámbito local ni de la zona, por lo que sospechamos que se aprovechará para traer residuos de otras partes de la comunidad autónoma".

Consideran que "la instalación de esta planta de residuos biodegradables, puede suponer en un futuro la instalación de macro granjas, en la zona, pues puede ser un buen incentivo, para la gestión de sus residuos"; y, por último, muestran su sospecha de que "puede afectar al bosque de la sierra del Moncalvillo, pues esta masa esta a menos de 300 metros de la planta".

"Por todo lo expuesto Ecologistas en Acción de La Rioja pedimos a la administración Riojana que desestime el proyecto de esta instalación en el término de Sotés", concluyen desde el colectivo.