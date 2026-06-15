LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento de Logroño los datos de contaminación de la ciudad ante las acusaciones de "falta de rigurosidad científica" expresadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño en el pleno del pasado 7 de mayo de 2026.

En ellas indicaban "que acreditarían que los entornos escolares del municipio no superan los límites establecidos en materia de contaminación atmosférica, ni tampoco los futuros valores límite cuya entrada en vigor está prevista a finales del presente año conforme a la normativa europea aplicable".

Por todo ello Ecologistas en Acción han registrado una carta dirigida al Ayuntamiento en la que pide:

Que se remitan los datos completos de las mediciones de contaminación atmosférica en entornos escolares a las que se hizo referencia durante el Pleno municipal de 7 de mayo de 2026.

Que se informe expresamente sobre:

- El periodo temporal durante el cual se realizaron las mediciones, o el año o años en que fueron efectuadas.

- Los puntos concretos o ubicaciones donde se tomaron las muestras o mediciones.

- Los contaminantes objeto de análisis, o la metodología y sistemas de medición empleados.

- Los valores obtenidos y los límites legales utilizados como referencia.

Que se indique igualmente:

- Si dichas mediciones fueron realizadas directamente por personal funcionaria o técnico municipal.

- Si participaron profesionales autónomos externos.

- Si fueron encargadas a una empresa o entidad contratada, indicando en tal caso la identidad de la empresa adjudicataria y el expediente administrativo correspondiente.

Que, en caso de no haberse realizado las mediciones mencionadas durante el citado Pleno, se informe expresamente de dicha circunstancia y se comunique:

- Si existe previsión de llevarlas a cabo.

- El calendario previsto.

- Y el área municipal responsable de su ejecución.

"Esperemos que este ayuntamiento de traslado a nuestra solicitud, y no espere como en otras ocasiones a tener que recurrir al departamento de transparencia, pues el acceso a esta información resulta de evidente interés público por afectar directamente a la salud pública, la calidad ambiental y la protección de la infancia en los entornos escolares".

Por último "hacemos un llamamiento al nuevo Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño a que después de los resultados del trabajo sobre la contaminación de dióxido de carbono en los entornos escolares de nuestra ciudad realizado por esta organización como por FAPAS, no desconfié de las mediciones, si no que analice la representatividad de los datos en los entornos sensibles debido a la gran influencia de tráfico".

También "le recordamos que la cooperación, el dialogo con las entidades que han realizado el trabajo es importante".