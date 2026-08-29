Ecologistas en Acción reclama que se deniegue la licencia al cebadero de bovino proyectado en Alfaro

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción-La Rioja ha presentado alegaciones durante el periodo de información pública correspondiente al expediente 3594/2026, relativo a la solicitud formulada por Granja La Cantera S.L. para obtener licencia conjunta ambiental y de obras destinada a la instalación de un cebadero de ganado bovino de carne en Alfaro.

La organización considera que "la ubicación propuesta resulta incompatible con la conservación de los valores ambientales del entorno, al encontrarse la parcela colindante con el Área Natural Singular del Carrizal de Cofín, espacio protegido declarado por el propio Gobierno de La Rioja".

Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Alfaro y al Gobierno de La Rioja "que denieguen la licencia solicitada y que no permitan la puesta en funcionamiento de una explotación ganadera de estas características en un emplazamiento inmediatamente colindante a un área natural".

El Carrizal de Cofín, situado en el término municipal de Alfaro, fue declarado Área Natural Singular mediante el Decreto 36/2017 y constituye uno de los humedales de mayor interés ambiental de La Rioja. El espacio destaca especialmente por su importancia para la avifauna, con la presencia de numerosas especies de aves acuáticas y limícolas.

A juicio de Ecologistas en Acción, "la instalación de un cebadero de ganado bovino de estas características no puede analizarse exclusivamente desde los límites administrativos de la parcela, sino teniendo en cuenta las afecciones que una actividad ganadera intensiva puede generar sobre el espacio natural colindante".

La organización considera que "el ruido, los olores, la iluminación, el tránsito permanente de vehículos pesados y las operaciones propias de una explotación ganadera pueden generar molestias y alteraciones incompatibles con los objetivos de conservación del humedal".

Una de las principales preocupaciones de la organización se refiere a la gestión de los purines, estiércoles y aguas residuales generados por la explotación.

"Los humedales son ecosistemas especialmente sensibles a los aportes de nutrientes y contaminantes. Una gestión inadecuada de los residuos ganaderos podría favorecer la llegada de nitratos y otros contaminantes al suelo y a las aguas, ya sea mediante filtraciones, escorrentías o episodios accidentales", apuntan desde el colectivo.

Ecologistas en Acción considera que "este riesgo debe ser evaluado con especial rigor debido a la proximidad inmediata del Carrizal de Cofín".

Asimismo, recuerda que "las emisiones atmosféricas asociadas a las explotaciones ganaderas, incluidos determinados gases y compuestos derivados del almacenamiento y gestión de los estiércoles, pueden contribuir a procesos de contaminación y eutrofización que afectan especialmente a ecosistemas sensibles".

Ecologistas en Acción reseña además que "el Carrizal de Cofín alberga una importante comunidad de aves acuáticas y limícolas y que su conservación requiere mantener unas condiciones ambientales adecuadas".

Por ello, considera que "la Administración debe valorar no solo los impactos directos de la instalación, sino también los posibles efectos acumulativos y las molestias continuadas derivadas de la actividad".

"El tránsito de camiones, el movimiento de maquinaria, el ruido, los olores y la presencia permanente de actividad humana pueden afectar a las especies que utilizan el humedal, especialmente durante periodos sensibles de reproducción, alimentación o descanso", añade.

Ecologistas en Acción recuerda igualmente que "la instalación debe cumplir las condiciones establecidas por la normativa estatal de ordenación de las explotaciones de ganado bovino, en particular el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas".

La organización reclama que "se compruebe de forma exhaustiva el cumplimiento de todas las condiciones aplicables a la explotación, incluidas las relativas a ubicación, bioseguridad, gestión de estiércoles, protección ambiental y distancias".

En este sentido, considera "especialmente necesario determinar si la ubicación propuesta resulta compatible con las condiciones de protección ambiental aplicables al entorno del Carrizal de Cofín y con las normas específicas de conservación del espacio natural".

Por todo ello, Ecologistas en Acción-La Rioja "insta al Ayuntamiento de Alfaro y al Gobierno de La Rioja a que no autoricen la instalación solicitada por Granja La Cantera S.L."

"El Carrizal de Cofín está protegido porque sus valores naturales son excepcionales. Esa protección no puede quedarse en una línea dibujada sobre un plano. Si una actividad situada justo al lado puede comprometer esos valores, la Administración debe actuar antes de que se produzca el daño y denegar la autorización", finalizan.