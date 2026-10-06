El Ecomapeo 'Aquí falta un árbol' registra en un fin de semana casi 400 alcorques deficientes en Haro - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana ha concluido el Ecomapeo Estatal 2026 'Aquí falta un árbol', un mapeo ciudadano en el que se han contabilizado más de 44.000 alcorques sin árbol, 27.000 tocones o árboles secos, y 76.000 "alcorques asfixiantes" en todo el Estado. "Una realidad preocupante ante una emergencia climática que hace de nuestras ciudades verdaderos hornos." Por ello, la necesidad de multiplicar los esfuerzos en todos los municipios para garantizar una elevada cobertura de sombra natural se ha mostrado una vez más.

"No es sólo por la necesidad de hacer más habitables las ciudades, sino también porque la ciudadanía lo está demandando" declaran desde Ecologistas en Acción, quienes ven un claro indicio de ello en la buena acogida que ha tenido la actividad.

"La urgencia de rebajar las altas temperaturas y el efecto isla de calor de los municipios es notoria, y algunas de las medidas fundamentales a implementar pasan por aumentar la presencia de arbolado, la superficie permeable y la biodiversidad en las ciudades".

Ecologistas en Acción de Haro no ha querido perder la oportunidad de participar en el evento. "Desde nuestro inicio como colectivo hemos defendido la necesidad urgente atender el arbolado urbano de Haro. Participar en el Ecomapeo nos parecía una buena forma de confirmar con datos lo que llevamos años demandando al Ayuntamiento".

En Haro los participantes han registrado un total de 383 alcorques con deficiencias: 226 alcorques asfixiantes que son aquellos con tierra sellada con hormigón o resinas, o con hueco insuficiente para el diámetro del tronco quedando el árbol "asfixiado", 67 alcorques con tocón o con árbol muerto, y 90 alcorques vacíos. "Hemos registrado un buen número de alcorques con deficiencias, lo que dice mucho del estado en el que se encuentra el arbolado urbano".

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención a los participantes ha sido "la cantidad de calles que carecen de árboles en las aceras".

Por otro lado, comentan que las calles que presentan árboles en sus aceras, estos tienen un tamaño muy reducido y aspecto enfermizo.

Por último, "creemos que la gran cantidad de alcorques vacíos identificados dan fe de que las plantaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno local han sido en zonas ajardinadas, con mera función ornamental, por donde no pasan personas, y no en las tan necesarias aceras".

El colectivo informa de que los participantes han rastreado cerca del 90% del municipio, a falta de revisar los polígonos y el Barrio de la Estación, "por lo que es muy posible que el número de alcorques deficientes sea aún mayor".

Además de Haro, también han participado otras localidades riojanas como Logroño, Autol, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Pradejón, sumando en La Rioja casi 1.700 alcorques deficientes (6245 asfixiantes, 493 con tocón y 581 vacíos).

"En esta actividad estamos reivindicando arbolado, pero para mejorar la habitabilidad de nuestros municipios hay que hacer mucho más. Es necesario renaturalizar las ciudades y hacer de los barrios verdaderos refugios climáticos. Las calles deben repensarse como corredores verdes dotando a sus aceras de arbolado con urgencia. Además es imperante aumentar la presencia de vegetación en general, también en el estrato arbustivo, y permitiendo que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural, incluyendo alcorques grandes y vivos que ayuden a filtrar y retener el agua en la tierra", continúan desde la organización.

Con esta iniciativa, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, se busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

En total han participado 2.145 personas, de 315 municipios. "Sólo 2.145 personas han marcado más de 148.000 puntos negros en dos días". Los datos, municipio a municipio, pueden consultarse en la web ecomapa.org.

Desde Ecologistas en Acción de Haro quieren agradecer el trabajo de las personas participantes: "Gracias a cada una de ellas esto ha sido posible. También queremos poner de relieve la importancia de la organización ciudadana. Una vez más la comunidad va por delante de los poderes públicos mostrando un conocimiento y una sensibilidad sobre la importancia de la naturaleza que bien podría llegar a los plenos municipales".

Una vez concluida la actividad, el colectivo hará llegar los resultados al gobierno municipal instándoles a que tomen las medidas necesarias para ampliar la cobertura arbórea de la ciudad para impedir el efecto "isla de calor" típico de los cascos urbanos. "Tras la movilización en la calle, viene el trabajo en los despachos. Esperamos que con estos datos el equipo de gobierno local se empiece a tomar en serio el arbolado, deje de justificar las talas de árboles centenarios plantando ejemplares minúsculos en jardines, y empiecen a renaturalizar la ciudad de una vez por todas".