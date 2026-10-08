La 2ª edición de 'Noches con arte en el barrio' concluye este fin de semana con teatro y música en Joaquín Elizalde

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza Joaquín Elizalde será el escenario en el que se cierre la segunda edición de 'Noches con arte en el barrio' con dos propuestas: el espectáculo de teatro de improvisación 'Impro impar show', el viernes 9 de octubre, y el concierto de Pamila Yelo, el sábado 10 de octubre. La programación regresa al lugar donde comenzó esta segunda edición, la plaza Joaquín Elizalde, con una doble cita al aire libre y de acceso libre y gratuito.

Mañana, viernes 9 de octubre, a las 19,00 horas, será el turno de 'Impro impar show', un espectáculo de improvisación divertido y pensado tanto para participar como para disfrutar como espectador. Todo lo que ocurra sobre el escenario será completamente improvisado e inventado en el momento. Creado a partir de las ideas que propone el público, cada representación será única y diferente.

"No sabemos lo que va a ocurrir, pero contamos con el público para hacerlo. Apostamos por un escenario vacío que nos permita jugar y votar, acompañados de la música y, sobre todo, de ti. Y te lo aseguramos: te vas a divertir". El espectáculo está dirigido a todos los públicos.

El sábado 10 de octubre, también a las 19,00 horas, llegará 'Pamila Yelo' en concierto. Se trata de un dúo zaragozano formado por María Subirà, voz, y Pablo Soláns, voz y guitarra. Su espectáculo combina voz, guitarra y bases musicales autoproducidas para recorrer grandes éxitos del pop español e internacional, desde los años sesenta hasta la actualidad.

Se trata de un concierto dinámico, cercano y participativo, con canciones muy reconocibles y pensado para conectar con públicos de diferentes edades. Con estas dos últimas propuestas, 'Noches con arte en el barrio' pone el broche final a su segunda edición, acercando nuevamente la cultura y las artes escénicas a los espacios públicos de la ciudad y ofreciendo actividades gratuitas para todos los públicos.