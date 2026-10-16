La X edición de 'Trabalengua' abordará la IA y el español de Sudamérica "de manera divertida pero con rigor"

Presentación de la décima edidción de 'Trabalengua' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de 'Trabalengua, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre, abordará la Inteligencia Artificial, el mundo matemático, la traducción, la filosofía y, por primera vez se acercará al español de Sudamérica.

La iniciativa ha sido presentada por el el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y la directora del congreso, Isabel Espuelas.

Pérez Pastor ha destacado que el programa de este año "va recorriendo diversos espacios, la Sala Gonzalo de Berceo, Riojaforum, para ese gran final que va a terminar en San Millán de la Cogolla, con la visita a la exposición 'AutorIA', constituyendo una cita extraordinaria extraordinaria, y no sé si ineludible, porque uno puede eludir muchas cosas, pero esta haría mal en eludirla".

El consejero ha señalado que "es una oportunidad para disfrutar de la grandeza y las curiosidades de nuestra lengua en su sentido más amplio; de una lengua que es muy grande porque ha viajado por todo el mundo y por todo el mundo se ha quedado y por todo el mundo ha sembrado la creatividad pasmosa que nos caracteriza".

Martínez, por su parte, ha resaltado que la décima edición "explora

ámbitos lingüísticos muy diversos, de manera muy amena, muy divulgativa, incluso divertida, pero sin perder un ápice de rigor". De hecho, en los tres días del Congreso "recorrerá las múltiples facetas que presenta nuestra lengua y también nuestra literatura, desde la Inteligencia Artificial, hasta la traducción, las matemáticas o la filosofía".

Además, ha puesto en valor que por primera se acercará al español "del otro lado del Atlántico". Todo ello, desarrollado con "una mirada abierta, transversal, curiosa, y con la complicidad y participación de los asistentes".

Espuelas, por su parte, ha dado a conocer la programación que comienza el 23 de octubre, a las 20,00 horas, en la sala 'Gonzalo de Berceo', a través de un espectáculo creado "para 'Trabalengua'" por Aleix Martel, denominado 'Un viaje por la lengua'. Es con entrada libre hasta completar aforo, si bien tendrán preferencia los que hayan

comprado la entrada para el Congreso.

Ya, el sábado, en Riojaforum, se desarrollarán una seria de charla, siendo la primera a las 09,45 horas, titulada '¿Qué palabra te tatuarías? Una charla sobre cómo el lenguaje matemático

construye sus palabras', a cargo de José Ángel Murcia.

A las 10,15 horas, será el turno de Carmen Torrijos y Álvaro Medina

con 'Escribe con IA sin perder tu voz. Claves y trampas de la escritura híbrida', a la que seguirá a las 11,45 horas, 'Encaje de bocadillos. Los retos de traducir cómics', con Regina López Muñoz y André Höcheme, y una más tarde, '¿Cómo hablar sobre filosofía y no aburrir

en el intento?' por María Ortega Martínez, para a las 13,15, finalizar la sesión de la mañana con Hilario Jiménez Gómez, que abordará 'María Teresa León, ¿la cola del cometa?'.

La sesión de tarde, a las 16,00 horas, comenzará con una mesa redonda

'De Salamanca a Manhattan: En búsqueda del interlocutor anglosajón.

La traducción de Carmen Martín Gaite', con Olga Muñoz Martín, Brent Sverdlo*, Daniel Ramírez García-Mina y Antonio Martínez Asensio.

A las 17,00 horas, se desarrollará un diálogo entre Ángeles Caballero y Manuel Jabois, titulado '¡A soltarse la lengua!'. Los mismos protagonistas realizarán a las 18,30 'Los sinsorgos', acompañados de la poeta Sonia San Román, cerrando a las 19,30, Xosé Castro con un resumen de la sesión de 'Trabalengua'.

Al día siguiente, el domingo 25, los asistentes visitarán la exposición 'AutorIA' en el monasterio de San Millán de Yuso, para a las 12,00 horas, celebrarse el tradicional 'El sofá del español. Nació, creció y emigró. El español: de la cuna al mundo' con Pilar Asuero, María Treviño, María Gabriela Reascos y Sofía Crespo Madrid, llegadas de México, Colombia y Venezuela.

Para participar en el Congreso hay varias modalidades de compra, a través de www.trabalengua.com y en www.entradium.com.