Ediciones Tinta Roja presentará en Logroño su Catálogo de libros para el 2026

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La editorial independiente Ediciones Tinta Roja presentará el próximo sábado, 21 de febrero, a las 18,00 horas, su Catálogo 2026 y su nuevo proyecto editorial en el COP La Partisana (C/ José María Lope de Toledo, 10, Bajo 2). El acto servirá como punto de encuentro entre lectores, creadores y trabajadores para dar a conocer la línea editorial, los autores y propuestas que marcarán el rumbo de Ediciones Tinta Roja a lo largo de 2026.

Durante la presentación, el equipo de Ediciones Tinta Roja compartirá su visión sobre el papel de la edición independiente en el contexto actual, así como los retos y oportunidades del panorama cultural contemporáneo. Además, se abordará el proceso de trabajo editorial, la selección de títulos y el compromiso con una literatura crítica y de calidad.

El evento está abierto al público y contará con un espacio de diálogo con los asistentes, fomentando el intercambio de ideas entre lectores, autores y editores.

Con esta presentación, Ediciones Tinta Roja refuerza su apuesta por el tejido cultural en Logroño y su voluntad de consolidarse como un referente en el ámbito del libro obrero en todo el país.