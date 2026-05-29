Eduardo Beltrán Falces, nuevo presidente de la DOP Peras de Rincón de Soto

Eduardo Beltrán Falces - DOP PERAS DE RINCÓN

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La DOP Peras de Rincón de Soto ha aprobado las cuentas de 2025 y el presupuesto para este 2026 además de renovar la Presidencia de su Consejo Regulador.

De este modo, la DOP Peras de Rincón de Soto cuenta con un nuevo presidente, Eduardo Beltrán Falces, que es gerente de la empresa logroñesa Carmelo Beltran S.L. Estará acompañado en el cargo por José Ignacio Gurría Ruiz, del sector productor, que será vicepresidente.

Este cambio en la presidencia se produce por la imposibilidad de continuar en la misma del anterior presidente, Rodrigo Mauleón Ajona, que aduce motivos personales basados "en un exceso de carga de trabajo al compatibilizar el cargo con la gerencia de la Cooperativa Frutos del Campo". Le sustituye como representante en funciones de vocal del Consejo Regulador, Carlos Medina Gutiérrez.

La DOP Peras de Rincón de Soto agradece especialmente a Rodrigo Mauleón Ajona "su encomiable dedicación a la Denominación y el trabajo desarrollado durante su presidencia".

Por su parte, el presidente electo asume el reto de continuar con la labor de posicionar las Peras de la DOP Peras de Rincón de Soto como un producto de excelencia, aumentar su reconocimiento en el mercado nacional e internacional y trabajar por todos los agentes integrantes de la Denominación.