Eduardo Villar, de Horno Arguiñano, renueva su presidencia al frente del sector de panadería y pastelería (ARFEPPAN) - FER

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Fabricantes-Expendedores de Panadería y Pastelería de La Rioja (ARFEPPAN) ha renovado su Junta Directiva tras la celebración de su Asamblea General, en la que Eduardo Villar ha sido reelegido presidente de la organización para un nuevo mandato.

La renovación de los órganos de gobierno de la asociación supone una apuesta por la continuidad del trabajo desarrollado en los últimos años en defensa de los intereses de las empresas riojanas de panadería y pastelería, unos sectores que desempeñan un papel fundamental en la actividad económica y comercial de la comunidad autónoma.

Junto a Eduardo Villar, la nueva Junta Directiva incorpora y renueva distintos cargos representativos de las empresas asociadas, con el objetivo de afrontar los retos que afectan al sector, entre ellos la evolución de los hábitos de consumo, la formación de profesionales, el relevo generacional, la innovación en productos y procesos, así como la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Como vicepresidentes que le acompañarán en la Junta Directiva se han elegido dos representantes del sector de la panadería y otros dos del sector de la pastelería:

David Nicolás Ramos (Pastelería Ramflor, Logroño); Alfonso Herce de Blas (Pastelería La Clavelina, Arnedo); Iván Cuadra Torreglosa (Panadería Cuadra, Nalda); Juan Carlos Sobrón Hervías (Baños de Río Tobía).

Asimismo, Adelaida Alútiz continuará desempeñando las funciones de secretaria general de ARFEPPAN, impulsando la actividad de la asociación, la atención a los asociados y el desarrollo de proyectos dirigidos al fortalecimiento del sector.

Tras su reelección, Eduardo Villar agradeció la confianza depositada por los asociados y destacó la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros de las empresas del sector.

ARFEPPAN representa a las empresas riojanas dedicadas a la fabricación y venta de pan, pastelería y productos afines, desarrollando una labor de representación, asesoramiento y defensa de los intereses de sus asociados, así como de promoción y valorización de un sector con una larga tradición y arraigo en La Rioja.