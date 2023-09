Educación analiza "jurídicamente" como "responder" a la aparición de larvas en la comida escolar

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha informado hoy de que el Gobierno de La Rioja analiza "jurídicamente" como "responder" a la aparición de larvas en la comida servida en los comedores escolares.

Galiana ha comparecido, en la mañana de hoy, en el Parlamento de La Rioja para exponer las líneas de trabajo de su departamento para esta legislatura.

Tras una primera intervención, los grupos parlamentarios (a excepción del PP) le han recriminado no haber hecho referencia a lo ocurrido en los comedores escolares el pasado viernes 22 de septiembre.

"Supongo que usted no come gusanos, qué opina de la concesionaria que los sirve", le ha dicho desde Podemos Raúl Pérez. Desde Vox, Hector Alacid ha visto que es su "responsabilidad solucionarlo" y la socialista Teresa Villuendas le ha reprochado no haber aludido al "problema que ha habido comedores escolares".

Galiana ha relatado que "se trata de un contrato de hace más de un año" y ha coincidido con Vox en que la elección de la comida no es su responsabilidad, pero sí, ha dicho, tiene un "deber de control".

"En ello estamos, una vez que están detectados los problemas vamos a contribuir a solucionarlos y buscar que no se vuelvan a producir", ha dicho comprometiéndose a "trabajar para que no se vuelva a producir".

Ha definido lo ocurrido como un problema "grave" y "rechazable" y ha anunciado establecer un "diálogo para buscar mejores soluciones". "Claro que me preocupa, es que me ocupa", ha aseverado.