Educación, sin constancia oficial de queja de la alumna que acude con velo al Sagasta y respeta la autonomía del centro

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha destacado que el Gobierno regional todavía no tiene constancia oficial de "ninguna queja" al respecto de la alumna a la que ayer le denegaron el acceso al instituto Sagasta de Logroño por cubrir su cabeza con un velo islámico.

Además, y a preguntas de los periodistas, ha querido dejar claro -ante la polémica de los últimos días en dicho instituto- que el Gobierno liderado por Gonzalo Capellán y la Consejería de Educación "lo único que puede hacer es respetar la decisión que autónomamente ha tomado este centro con amplia colaboración de la comunidad educativa que forma parte del centro".

El portavoz ha recordado que "el principio fundamental que funciona en el sistema educativo español y por tanto en el sistema educativo riojano es el de la autonomía de cada uno de los centros para regular la organización y funcionamiento de la vida o de la convivencia dentro de cada centro educativo".

"Es importante destacar y reservar que cada centro elabora su reglamento de organización y funcionamiento con amplia participación de la comunidad educativa dentro del centro es decir, que las decisiones que se toman en cada uno de los centros se toman por parte de la comunidad educativa, el equipo directivo de cada centro, el claustro de profesores y los representantes de los padres y los alumnos", ha dicho.

En este centro en concreto, por lo tanto, "es el instituto en el que, de acuerdo con su Consejo Escolar, de acuerdo con toda su comunidad educativa, la que ha establecido una norma de vestimenta en cada uno de los mismos".

"Y a partir de ahí, por tanto, el Gobierno de la Rioja y la Consejería de Educación lo único que puede hacer es respetar la decisión que autónomamente ha tomado este centro".

Aún así, y como ha indicado, "desde Educación están siempre a disposición de todos los equipos directivos y de todos los centros para cualquier tipo de consulta, para cualquier ayuda que puedan requerir en este momento pero lo más importante destacar que esta es una decisión que toma el centro y la comunidad educativa".