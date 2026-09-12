Educación y Empleo convoca los Premios Extraordinarios de Formación Profesional para el curso 2025/2026

Archivo - Alumno de FP - DAVANTE MEDAC - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado los Premios Extraordinarios de Formación Profesional destinados al alumnado que ha finalizado sus estudios de FP en centros educativos de La Rioja, durante el curso académico 2025/2026, con una calificación final en todos los módulos profesionales cursados igual o superior a 8,5.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 11 de septiembre, la convocatoria de estos premios, para los que el Gobierno regional destina un total de 10.663,57 euros, con los que se reconocen los méritos, basados en el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que han finalizado sus estudios de FP con excelente rendimiento académico.

Los Premios Extraordinarios de FP disponen de dos categorías correspondientes al Grado Superior y al Grado Medio. Para los primeros, se establece un premio de 612,25 euros para la candidatura con mayor puntuación y otros 19 premios de 255,11 euros, uno por cada una de las familias profesionales, excepto la familia profesional a la que se otorga el primer premio.

En la categoría de FP de Grado Medio se establece un premio de 612,25 euros para la candidatura que obtenga mayor puntuación y otros 18 accésits, de 255,11 euros, uno por cada una de las familias profesionales, excepto la familia profesional a la que pertenece el primer premio.

La distinción de Premio Extraordinario de Formación Profesional o accésit será anotada en el expediente académico y el alumno de Grado Superior que obtenga este premio podrá optar al Premio Nacional.

Los alumnos interesados en optar a estos premios podrán presentar su solicitud, por vía telemática o presencial, a través de los cauces habituales, a partir del próximo lunes, día 14 de septiembre, y a lo largo de los próximos 10 días hábiles.