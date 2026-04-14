Educación invierte 266.500 euros en reparar y reimpermeabilizar la cubierta de la Escuela Infantil Las Luces de Haro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la reforma de la Escuela Infantil de Primer Ciclo (EIPC) Las Luces de Haro, en las que se ha invertido un total de 266.500,70 euros, han completado la reparación y reimpermeabilización de la cubierta del edificio.

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, ha visitado este martes el centro, tras unos trabajos que responden "a una necesidad prioritaria" que han permitido mejorar la eficiencia y confort de la escuela, garantizando unas condiciones adecuadas para el desarrollo diario de su actividad educativa.

Con motivo de los problemas reiterados de filtraciones por la cubierta de la escuela, el pasado curso la Consejería de Educación y Empleo contrató a una empresa especializada en patologías estructurales para que definiera con mayor precisión las actuaciones necesarias para acometer, estudiara las condensaciones superficiales y buscara la mejor solución técnica.

Una vez finalizados estos trabajos, se plantearon distintas soluciones para remediar, por una parte, el encharcamiento que se producía en algunas zonas del vaso central de la cubierta y, por otra, su estanqueidad, mejorando además el aislamiento térmico.

También se ha ejecutado un refuerzo del aislamiento en los puentes térmicos y una correcta puesta en funcionamiento de los extractores de todos los baños, que han sido sustituidos.

Todas estas actuaciones han proporcionado estanqueidad y condiciones de uso adecuadas al centro, además de mejorar el confort térmico debido al incremento del aislamiento de la cubierta.

La EIPC Las Luces, de Haro es una de las seis escuelas públicas de gestión autonómica de La Rioja, que dispone de 12 unidades y acoge este curso a unos 136 alumnos de 0 a 3 años.