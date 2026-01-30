Educación por Palestina presenta materiales didácticos en torno a la Paz - EDUCACIÓN POR PALESTINA

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Educación por Palestina La Rioja ha organizado para este viernes, 30 de enero, una presentación de material didáctico en torno a la paz y los derechos humanos en la biblioteca Rafael Azcona de Logroño a las 19,00 horas.

Juanjo Celorio Díaz, profesor titular jubilado del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco (EHU) y miembro de la Plataforma Gerrarik Ez presentará la unidad didáctica 'Si vis pacem para (bellum) pacem'.

Se trata de un material pensado para trabajar con el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato donde se analizan conflictos contemporáneos y sus contextos socio históricos, con especial énfasis en Israel/Palestina-Gaza-Líbano y Ucrania-Rusia, desde un enfoque crítico sobre la industria armamentística y la geopolítica global.

También puede ser utilizada en el ámbito de la Educación de Calle y en talleres críticos de autoformación y debate.

En el contexto actual, "educar para la Paz es urgente y necesario en todos los niveles educativos". Así aparece recogido en la LOMLOE y en los currículos autonómicos, que indican la necesidad de incluir de manera transversal en todas las áreas una educación en valores, que abarque el respeto a los derechos humanos, la democracia, el pluralismo y la convivencia pacífica.

Y tal y como se recoge en la propia unidad didáctica que se presentará este próximo viernes: "La educación para la paz y la no violencia no es solo un contenido transversal, sino un compromiso ético y pedagógico. A través de un enfoque competencial, es posible formar a una generación que no solo comprenda los desafíos del mundo actual, sino que también participe activamente en su transformación hacia un futuro más justo, equitativo y pacífico".