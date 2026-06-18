'Educación Por Palestina La Rioja' Inaugura Una Exposición Que Recorre Su Primer Año De Trayectoria - EDUCACIÓN POR PALESTINA

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Educación por Palestina La Rioja ha inaugurado una exposición para conmemorar su primer año de andadura reivindicando la paz en Palestina dentro y fuera de las aulas riojanas. Recorre la trayectoria del colectivo desde su creación, en mayo de 2025, a través de las diferentes iniciativas desarrolladas tanto en las aulas como fuera de ellas. En ella pueden verse fotografías de estas actividades, además de numerosos materiales elaborados por alumnado, profesorado y familias de distintos centros educativos y utilizados en las acciones impulsadas por Educación por Palestina.

La exposición persigue dos objetivos: por un lado, reivindicar la participación de la comunidad educativa en acciones de oposición al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel y, por otro, visibilizar la situación que, según denuncia el grupo, continúa viviendo la población, especialmente la infancia, en Gaza, pese al supuesto alto el fuego declarado en octubre del pasado año.

El colectivo denuncia que Israel ha continuado con los ataques a pesar de dicho alto el fuego y que la población sigue atravesando una grave crisis humanitaria, marcada por la destrucción de infraestructuras esenciales y una severa escasez de alimentos, agua, atención sanitaria y educación.

Educación por Palestina La Rioja nació en mayo de 2025 con el objetivo de concienciar al alumnado y a la comunidad educativa sobre el origen y la magnitud de lo que considera un genocidio en Palestina, así como fomentar actitudes que reivindiquen la paz, el respeto por los derechos humanos, la empatía, la capacidad de reflexión y el derecho de manifestación pacífica como instrumento para ejercer una ciudadanía democrática.

Durante este primer año, representantes del alumnado, el profesorado y las familias de 40 centros educativos riojanos se han sumado a las diferentes iniciativas impulsadas por el colectivo.