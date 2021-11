La EDUSI definitiva para La Villanueva contempla 12 actuaciones por 3,61 millones, financiados al 50% por Fondos FEDER

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto definitivo de la Estrategia de Deasarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) para el barrio de La Villanueva de Logroño contempla 12 actuaciones, entre las que se incluye la recuperación del Colegio San Bernabé como vivero de empresas, que cuentan con un presupuesto de 3,61 millones, financiados al 50 por ciento por Fondos FEDER europeos.

Como ha detallado este martes la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, la EDUSI de La Villanueva "ha sido redefinida para ejecutar 12 actuaciones en este espacio del centro histórico logroñés", con la previsión de que buena parte de estos proyectos estén ejecutados a lo largo del año próximo.

Campos ha incidido en que "con una cuantía total de 3.615.918 euros de inversión, de los que el 50% serán financiados a través de los Fondos FEDER 2014-2020, el nuevo proyecto se basa en seis objetivos temáticos, como son la movilidad, la sostenibilidad, la digitalización, el patrimonio cultural y turístico, la eficiencia energética y la rehabilitación del entorno urbano y su medio ambiente".

La edil ha subrayado que "estos objetivos se engloban dentro de las seis líneas principales de actuación sobre las que se articulan las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)".

Y, precisamente, bajo ese paraguas, "el nuevo proyecto contempla una serie de actuaciones, que inciden en el ámbito de la rehabilitación de edificios y la atracción de nuevos residentes, la conversión en un espacio público más abierto ganado para los peatones o la introducción de modelos y actividades económicas diferentes".

Así, ha citado, en concreto, la urbanización y alumbrado de las calles De los Yerros y Hospital Viejo y la plaza que hay entre ambas; la rehabilitación y alumbrado de las calles La Brava, El Horno y la Plaza de La Villanueva; la rehabilitación del Colegio de San Bernabé, "desglosada en tres proyectos: eficiencia energética del colegio; su rehabilitación arquitectónica; y su regeneración como vivero de empresas"; el sistema de sensorización del alumbrado y gestión energética del barrio de La Villanueva; y el ecosistema web del Ayuntamiento e integración en la Administración Electrónica.

Según ha recordado la edil de Economía y Hacienda, "la estrategia original para apoyar el plan de recuperación del barrio de La Villanueva a través de la EDUSI fue aprobado en diciembre de 2017 por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y hasta diciembre de 2018 no se firmó el protocolo de actuación con esta institución".

Sin embargo, ha lamentado que "el tiempo fue pasando y cuando este equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento el proyecto no había comenzado porque, entre otras cosas, tenía errores muy graves de definición como cuantías que no cuadraban, no conectaba con los objetivos que hay que cumplir para acceder a este tipo de ayudas o algo tan básico como que no se incluían los gastos de personal de gestión ni de comunicación, algo obligatorio para optar a los fondos FEDER".

"En definitiva -ha añadido-, nos hemos encontrado ante un proyecto deficiente que fue aprobado en tercera convocatoria por mera presión política y después vio pasar el tiempo guardado en un cajón ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, con el riesgo de que Logroño perdiese la ayuda europea".

Por eso, ha destacado que "desde nuestra llegada hemos trabajado para intentar redirigir este proyecto y no perder esta importante subvención, por lo que hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio, con cuyos técnicos seguimos trabajando, para no dejar escapar este valioso apoyo para dar una vuelta a este proyecto y poder ejecutarlo en lo que sin duda será un gran impulso para la recuperación del corazón de nuestro casco antiguo".

COLEGIO SAN BERNABÉ.

Entre los proyectos incluidos en la estrategia 'La Villanueva', la recuperación del antiguo colegio San Bernabé "es uno de los más destacados con su rehabilitación integral y posterior reconversión en vivero de empresas".

De este modo, Esmeralda Campos ha detallado que el edificio, ubicado en la calle Rodríguez Paterna 26, cuando sea remodelado "albergará unas 12 oficinas de 25 m2; un espacio de coworking multiusos; tres salas de reuniones; una primera planta destinada a 'oficinas vivero'; y varios espacios destinados a los servicios comunes, como zonas de descanso, telecomunicaciones e impresión".

Así, "el espacio resultante, en colaboración con otras entidades como el Gobierno de La Rioja o distintos Ministerios con competencias en empleo y emprendimiento, se incluirá en redes de ámbito regional o estatal".

Algo, ha reseñado la edil, que "revertirá en la ciudad fondos procedentes de programas regionales o de ámbito estatal relacionados con esta temática, dinamizando con actividades, proyectos y eventos la actividad emprendedora de la ciudad y contribuyendo a un aumento de la actividad de promoción económica en la ciudad".

"Un nuevo centro que está en consonancia con la intención de la Corporación municipal de rehabilitar la zona de La Villanueva y el centro histórico y darle un uso empresarial localizando a empresas de tecnología en esa zona, tal y como demuestra la próxima instalación de la empresa Bosonit en una parcela municipal del entorno con un equipo de 250 trabajadores", ha apuntado Campos.

EDUSI.

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) son el requisito previo para financiar actuaciones y proyectos con fondos FEDER.

Con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han previsto apoyar el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

Para ello es necesario disponer de una Estrategia coherente, equilibrada y con una visión de largo plazo. En el caso de España se han destinado más de 1.000 millones de euros para el desarrollo de estas estrategias.

Las estrategias DUSI deberán desarrollarse en las ciudades o áreas funcionales urbanas de más de 20.000 habitantes. En el caso de La Villanueva, Esmeralda Campos ha advertido que el plazo de ejecución de los proyectos se cierra en diciembre de 2023, "de modo que llevamos mucho tiempo hablado de esto, ahora toda licitarlo y ponerlo en marcha cuanto antes".