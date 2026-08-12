Efectivos de paisano y drones garantizarán la seguridad durante el eclipse en Logroño

Archivo - La Policía Nacional vigilará la seguridad durante el eclipse - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que efectivos de paisano y drones garantizarán la seguridad en Logroño durante el eclipse solar que se producirá hoy a partir de las 7:30.

En nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía ha informado de que desplegará un dispositivo especial compuesto por cuarenta efectivos integrados en la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Además, el dispositivo contará con efectivos de paisano desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, así como el apoyo de drones que permitirán el control del espacio aéreo y la supervisión de posibles aglomeraciones desde el aire.

A este refuerzo se sumará un "amplio" número de agentes en base, preparados para intervenir de forma inmediata ante cualquier requerimiento o incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo del fenómeno.

Desde la Policía Nacional se ha recomendado, para disfrutar del fenómeno, el Parque Felipe VI, el Recinto Ferial de las Norias y el Parque de la Ribera.

También, evitar aquellos puntos en los que edificios, árboles u otros obstáculos puedan impedir la observación. Ha añadido que no son recomendables arcenes de carreteras, rotondas, puentes, vías de circulación o lugares elevados sin protección.

Entre los puntos en los que existirán restricciones se encuentran el Monte de Cantabria y el Monte del Corvo.

La Policía Nacional ha puesto el acento en que no conviene detener vehículos en puntos no habilitados ni concentrarse en zonas estrechas que puedan dificultar el paso de peatones o de los servicios de emergencia.

A las medidas relacionadas con el orden público ha sumado como "fundamental" proteger adecuadamente la vista, dado que el eclipse no debe observarse directamente sin gafas homologadas para eclipses, tampoco durante las fases parciales.

Por otro lado, ha recordado que en sitios con afluencia de personas, es importante mantener los objetos personales debidamente guardados y controlados en todo momento. Carteras, teléfonos móviles, bolsos y mochilas deben permanecer cerrados evitando dejarlos sin vigilancia.

"El momento culminante apenas durará 1 minuto y 21 segundos, pero congregará miles de miradas al cielo. Elegir bien el lugar, anticipar los desplazamientos y seguir las indicaciones de seguridad permitirá que un acontecimiento excepcional se recuerde por el espectáculo y no por las incidencias", ha afirmado.