Ejecutivo riojano apoya a 19 entidades en la celebración de ferias agroalimentarias y ganaderas regionales

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy, 6 de julio, la relación de beneficiarios de la línea de ayudas que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destina a la dinamización de actividades de promoción de productos agroalimentarios y celebración de ferias agroalimentarias y de ganado en La Rioja.

En la convocatoria 2026 se han aprobado las 19 solicitudes recibidas, con una intensidad de ayuda que se sitúa entre el 60 y el 70 % del gasto, y una inversión total que asciende a los 286.581,47 euros.

Estas ayudas permiten a ayuntamientos, asociaciones de ganaderos y productores, entidades y órganos de gestión de marcas de calidad subvencionar los gastos de organización, y el material de información y difusión de ferias o jornadas en las que dan a conocer los productos de calidad agroalimentaria y los sellos que las amparan.

En la convocatoria de 2025 fueron 16 entidades las que recibieron ayudas para actividades de información y promoción por un importe de 247.064,14 euros. Entre ellas, se celebraron diferentes ferias ganaderas en la sierra y en el valle y también otras jornadas divulgativas en torno a productos agroalimentarios como el vino, las verduras, el chorizo, la alubia riojana o el champiñón y la seta.

La relación de beneficiarios de esta convocatoria está compuesta por los siguientes ayuntamientos y órganos de gestión de marcas de calidad: Ayuntamiento de Rincón de Soto (12.360 euros), Ayuntamiento de Ojacastro (475,48 euros), Ayuntamiento de Aldeanueva (23.459,42 euros), Ayuntamiento de Villoslada de Cameros (3.934,88 euros), Asociación de Desarrollo Rural 'La Llera' (1.174,90 euros), Asociación de Ganaderos 'Las Cuevas' (6.151,83 euros), Ayuntamiento de Huércanos (14.007,60 euros), Asociación Rioja 'n' Roll (29.197,63).

Ayuntamiento de Autol (38.881,70 euros), Ayuntamiento de Pradejón (16.851,19 euros), Ayuntamiento de Uruñuela (609,52 euros), Ayuntamiento de Cenicero (12.560,97 euros), Ayuntamiento de Calahorra (29.285,55 euros), Asociación Barrio de la Estación (29.211,37 euros), Asociación profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (7.366,65 euros), Ayuntamiento de Soto en Cameros (5.530 euros), Ayuntamiento de Clavijo (13.428,46 euros), y Ayuntamiento de Baños de Río Tobía (9.394,52 euros) y Ayuntamiento de Fuenmayor (32.099,90 euros).

Esta línea de apoyo se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de La Rioja de apoyo a la promoción del sector agroalimentario, a la que destina más de 8 millones de euros, destinada a financiar éstas y otras acciones de impulso a la comercialización, reforzar la colaboración con los principales agentes del sector mediante la firma de convenios y acompañarles en las principales ferias nacionales e internacionales.

De este modo, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con el impulso, la proyección y la competitividad de los productos riojanos de calidad en los mercados.