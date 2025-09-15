Ejecutivo riojano y Ayuntamiento de Calahorra refuerzan su apuesta por la mejora de servicios públicos de la localidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han presentado el anteproyecto de reurbanización de la calle Paletillas y su entorno, una actuación que será financiada por el Gobierno de La Rioja y "que forma parte del compromiso conjunto de ambas administraciones con la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de los calagurritanos", han coincidido en señalar sendos responsables.

Este anteproyecto, que ha sido realizado por la empresa DH Proyectos de Ingeniería S.L.P., prevé una inversión aproximada de 1,3 millones de euros en la realización de las obras, de los que el Gobierno de La Rioja aportará alrededor de 900.000 euros. Por otro lado, los trabajos contarán con un plazo de ejecución de 10 meses desde la firma del contrato.

Durante la visita que han realizado a esta calle, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y miembros de la corporación local, Osés y Arceiz han subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar el funcionamiento de los servicios y modernizar las calles y plazas de nuestra región.

"Se trata de una actuación ambiciosa e importante para la ciudad de Calahorra, en la que llevamos meses trabajando junto al Ayuntamiento con el objetivo de solucionar los problemas que afectan a esta calle y a todo su entorno, un trabajo que se enmarca dentro de la apuesta del Gobierno de La Rioja por los calagurritanos", ha subrayado el consejero.

TRABAJO REALIZADO

Por otra parte, ha reconocido "el trabajo realizado para hacer realidad este proyecto por parte del Ayuntamiento de Calahorra", cuya alcaldesa ha resaltado que estamos ante un proyecto "fundamental para los vecinos de esta calle que han padecido en los últimos años cortes en el suministro de agua y problemas de saneamiento debido a la falta de cotas y pendiente en los colectores".

En otro orden de cosas, ha agradecido "la empatía del Gobierno de La Rioja con las demandas de los ciudadanos, así como la aportación que realiza a este proyecto, lo que constata el respaldo que recibe Calahorra desde el Ejecutivo regional".

También se actuará en las calles Basconia, y Ruiz y Menta La intervención comprende la renovación de la pavimentación, las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas y del alumbrado público en una superficie total de 6.123,76 metros cuadrados que abarcan la totalidad de la calle Paletillas y tramos de las calles Basconia, y Ruiz y Menta.

El objetivo es llevar a cabo una mejora completa de la imagen exterior de la calle, de forma que se consiga una distribución más ordenada de los diferentes usos de la vía, y favorecer la accesibilidad y la seguridad de los peatones y del tráfico rodado. Además, se pretende dar una solución definitiva a los diferentes problemas que genera el deterioro de las actuales redes subterráneas de servicios.

Se duplicará la capacidad de las redes de agua A este respecto, en ocasiones se produce el desbordamiento de los pozos de registro y de las acometidas domiciliarias de garajes y sótanos a consecuencia de episodios de tormentas. Esta incidencia se debe a la existencia de tramos horizontales y contrapendiente en las redes de saneamiento y con capacidad insuficiente para distribuir el agua precipitada. En este sentido, se prevé duplicar el ramal existente en las calles Basconia y Paletillas con un nuevo colector de 400 mm.

Además, se llevará a cabo la sustitución y reubicación del alumbrado público mediante el uso de tecnología LED con el propósito de adaptarlo al reglamento de eficiencia energética en instalaciones exteriores y sus instrucciones técnicas complementarias.

DH PROYECTOS DE INGENIERÍA

El Ayuntamiento de Calahorra, durante la reunión de la Junta de Gobierno Local del pasado 2 de junio, acordó adjudicar el servicio de redacción del proyecto de reurbanización de este vial a la empresa DH Proyectos de Ingeniería S.L.P. por un importe total de 75.166,41 euros y un plazo de ejecución de 3 meses y medio.

Una vez redactado el proyecto, se licitarán y adjudicarán unas obras durante las cuales se mantendrá el acceso a los inmuebles, así como la circulación viaria, garantizando recorridos alternativos para la circulación.

Por último, desde el Gobierno de La Rioja se está trabajando en la redacción del convenio de colaboración por el que se establecerán las bases de financiación de este proyecto, un documento que se firmará próximamente con el Ayuntamiento de Calahorra.