Ejecutivo riojano invierte 192.000 euros para evitar desprendimientos sobre el aparcamiento de Anguiano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Anguiano, Gemma López, han suscrito en el Ayuntamiento de la localidad serrana, un convenio de colaboración entre ambas administraciones por el que el Gobierno de La Rioja financiará la mayor parte de las obras de instalación de una barrera de protección contra desprendimientos sobre el aparcamiento de Anguiano, ubicado junto a la carretera autonómica LR-113.

El objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes del municipio. Tras la firma del acuerdo, se ha realizado una visita al lugar que será objeto de la actuación.

En virtud del convenio, el Ejecutivo riojano destinará un total de 191.889,52 euros para posibilitar la ejecución de este proyecto, una cuantía que representa el 90 por ciento del presupuesto total, valorado en 213.210,58 euros. El 10 % restante será financiado por el Consistorio local, que es el organismo promotor de la obra. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

La intervención consiste en la instalación de una barrera metálica de 100 metros de longitud y 5 de altura en la ladera de la montaña, que cuenta con una capacidad de absorción de hasta 2.000 kilojulios de energía y una inclinación de 15 grados sobre la vertical. Esta defensa permitirá detener la caída de piedras de gran intensidad y volumen sin que se produzcan daños destructivos en la misma.

Para asegurar la estabilidad de la barrera, estará fijada por 11 postes, separados entre sí por entre 8 y 12 metros, provistos de un sistema antivuelco hacia el lado del monte, así como 18 anclajes flexibles, 11 placas base y 22 micropilotes.

DRONES Y SIMULACIONES 3D

Esta actuación permitirá la reapertura del estacionamiento, que permanece cerrado de manera provisional tras la caída de diferentes bloques de roca de gran volumen desde los riscos superiores.

El proyecto técnico, que ha sido realizado por la empresa especializada Ingeniería Proyectos Raymar 2005 S.L. por encargo del Ayuntamiento, ha incluido un riguroso estudio sobre la situación actual de la ladera para el que se emplearon drones dotados con cámaras y simulaciones con tecnología 3D.

Durante la presentación del proyecto, el consejero ha subrayado la importancia de este proyecto para la localidad, ya que va a permitir la reapertura de un aparcamiento muy necesario no solo para los vecinos sino también para las personas que visitan la localidad a diario. A este respecto, ha trasladado el compromiso del Gobierno de La Rioja para financiar a los ayuntamientos en la ejecución de obras e infraestructuras básicas para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de las personas.

Por su parte, la alcaldesa ha dado las gracias al Gobierno de La Rioja por esta inyección económica que va a permitir ejecutar esta necesaria actuación sin repercutir de una manera significativa en la capacidad económica del Ayuntamiento.