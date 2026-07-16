Ejecutivo riojano realizará un estudio integral del suelo industrial de Ezcaray para planificar futuras inversiones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha informado del convenio suscrito entre Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento ezcarayense para realizar un estudio integral del suelo industrial del municipio.

"Este estudio se configura como una herramienta estratégica de planificación que servirá de base para futuras inversiones públicas y privadas en materia de desarrollo económico local, y está orientado a identificar deficiencias estructurales y funcionales, y definir propuestas de mejora que permitan incrementar la competitividad y el atractivo de los espacios industriales", ha explicado León en presencia de cinco empresas del entorno: Mantas Ezcaray, García Hermanos, Grupo Euroseating Internacional, Áscender y Ezcaray Seating.

La consejera ha incidido en la importancia de "la planificación estratégica y la ordenación del territorio para crear nuevos espacios empresariales y atraer nuevas inversiones". En este sentido, "la política industrial del Gobierno de La Rioja apuesta por mejorar y adecuar los polígonos industriales de la región para la mejora competitiva del tejido industrial de la región". "Queremos un desarrollo sostenido y sostenible para La Rioja", ha aseverado.

Por su parte, Bengoa ha destacado que "hay varias empresas que están interesadas en expandirse, en seguir creciendo en Ezcaray". "La gente puede pensar que Ezcaray es un municipio eminentemente turístico, pero lo que da trabajo a la mayoría de las personas que viven todo el año en Ezcaray es la industria. Tenemos, como saben, una industria muy poderosa, en lo que respecta a las butacas y el textil, y queremos saber cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades", ha apuntado.

Durante esta legislatura, con el objetivo de mejorar infraestructuras y desarrollar los polígonos o zonas de ámbito industrial, el Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha suscrito convenios con distintas localidades riojanas.

En términos globales, el Gobierno de La Rioja destinó el año pasado 4,07 millones de euros a 28 actuaciones de mantenimiento y rehabilitación de polígonos industriales realizadas durante 2025, siendo diecisiete los ayuntamientos beneficiarios de la línea de ayudas de la ADER para la modernización y de la firma de convenios con el Ejecutivo regional.

Para dotar de alumbrado público y suministro eléctrico al polígono industrial Las Cañas, se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Logroño dotado de 1,5 millones de euros. Para mejorar el suministro eléctrico del polígono industrial de San Lázaro, se firmó con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por valor de 1 millón de euros.

Asimismo, se han firmado convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Pradillo de Cameros y con el de Baños de Río Tobía para realizar sendos estudios de viabilidad de suelo industrial. Y con el Ayuntamiento de Igea para construir un nuevo centro de transformación en la zona industrial de la localidad.

Además de las ayudas a ayuntamientos y entidades que quieran mejorar las condiciones de los polígonos, el Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, también ofrece una línea a empresas que busquen ubicarse en espacios adecuados y competitivos en la región.