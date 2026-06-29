El Ejecutivo riojano reedita su apoyo al sector del calzado con 500.000 euros de ayudas para mantener su competitividad

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al presidente de AICCOR, Alfonso Ruiz. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha vuelto a reeditar su compromiso y apoyo económico al sector del calzado con una nueva convocatoria de ayudas por valor de 500.000 euros con el fin de mantener su competitividad.

Una renovación económica para un sector estratégico por su especialización y vocación exportadora que se encuentra en constante inversión, modernización e incorporación de tecnología permanente.

Así lo ha indicado este lunes la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al presidente de AICCOR, Alfonso Ruiz.

Como ha defendido León, con esta convocatoria se da continuidad a una línea estructural en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Autónoma de La Rioja fundamentada en los resultados obtenidos en la convocatoria del año pasado "que pusieron de manifiesto una gran demanda efectiva demostrada por parte del sector del calzado riojano".

"SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE ALTO NIVEL"

La convocatoria de 2025 -dotada con 800.000 euros- mostró un nivel de ejecución aproximado de un 84 % del crédito total disponible, con la participación de 29 empresas beneficiarias, "lo que evidencia el interés continuado del sector por disponer de servicios tecnológicos de alto nivel y su capacidad para llevarla a cabo".

Como defiende la consejera, el sector del calzado constituye un sector claramente estratégico para La Rioja, con alta especialización y orientación exportadora, que se enfrenta a retos estructurales centrados en la digitalización, la sostenibilidad y la competencia internacional, y necesitan ejecutar inversiones continuas como palanca de modernización para mantener su empuje y competitividad.

El impacto del sector del calzado riojano en el PIB regional supera el 10 % y genera un ecosistema muy potente caracterizado por su innovación, la calidad del producto y su vocación exportadora. Es el segundo sector de la región en personal ocupado (2.730 personas empleadas), el tercero en número de empresas (120) y el cuarto en facturación (más de 500 millones de euros). Las exportaciones alcanzaron los 67,1 millones de euros durante el primer semestre de 2024.

ASESORAMIENTO CERCANO Y ESPECIALIZADO

Por su parte, el presidente de AICCOR, Alfonso Ruiz, ha indicado que "nuestro compromiso es acompañar a las empresas durante todo el proceso, ofreciendo un asesoramiento cercano y especializado, revisando la documentación, verificando el cumplimiento de los requisitos, coordinando la prestación de los servicios subvencionables y realizando un seguimiento individualizado de cada expediente".

En este sentido, ha afirmado que "queremos que ninguna empresa deje de acceder a estas ayudas por desconocimiento o cualquier otra circunstancia".

En la convocatoria de 2025, ha recordado que se gestionaron y supervisaron 769 actuaciones subvencionables correspondientes a 29 empresas riojanas, "una cifra que refleja tanto el importante volumen de trabajo que supone este programa como la confianza que las empresas depositan en AICCOR".

Por ello, Ruiz ha animado a todas las empresas del sector del calzado y de su industria auxiliar a que "aprovechen esta oportunidad".

"Desde AICCOR vamos a seguir estando a su lado para facilitar el acceso a estas ayudas y conseguir que se traduzcan en más innovación, más sostenibilidad y una mayor competitividad para un sector que es estratégico para La Rioja", ha avanzado.

¿CÓMO SOLICITAR LAS AYUDAS?

Las solicitudes a estas ayudas se tramitan por medios electrónicos. Los modelos de solicitud están disponibles para su descarga en la oficina electrónica de la página web del Gobierno de La Rioja y se presentarán a la entidad colaboradora a través del correo electrónico: convenio@aiccor.es. Tras la publicación de la convocatoria hoy en el BOR, el plazo para presentar las solicitudes comienza mañana, día 30 de junio, y se prolongará durante once meses.

El plazo de ejecución de estas ayudas es de doce meses.