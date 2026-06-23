El Ejecutivo riojano trabaja "intensamente" para prestar los servicios públicos "en las mejores condiciones"

Archivo - Varios pacientes esperan en una sala de espera - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El objetivo del Gobierno de La Rioja "es que todos los usuarios de los servicios públicos los reciban en las condiciones de más alta confortabilidad" y para ello "trabajamos intensamente".

Así ha respondido el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, a las críticas recibidas por parte de ciertos sindicatos que alertaban de "las altas temperaturas" que se están viviendo en los centros de salud, como el Joaquín Elizalde de Logroño o el centro de salud mental de Albelda.

Como ha indicado, estas altas temperaturas "se van produciendo de manera cada vez más frecuente y más intensa" y esta situación "tiene efectos en todos y cada uno de los locales y en aquellos lugares donde se prestan servicios públicos".

Pero, precisamente por ello, "estamos realizando muchísimas labores de mantenimiento, de reparación y de inversión los últimos meses para intentar evitar estas circunstancias y lo seguiremos haciendo en el futuro".

ESTATUTO MARCO

En otro orden de asuntos, el portavoz del Gobierno regional ha indicado que, tras todas las semanas de huelga convocada por los médicos contra el Estatuto Marco en La Rioja, "el impacto acumulado se traduce en la suspensión de cerca de 39.000 consultas, más de 1.600 pruebas diagnósticas sin hacer y alrededor de 1.200 intervenciones quirúrgicas programadas que no se han realizado".

Tras recordar estos datos también ha querido dejar claro que el Gobierno riojano sigue dialogando con los médicos pero reitera "la huelga está convocada en el seno de una negociación entre los profesionales médicos en este caso y el Ministerio de Sanidad, que este conflicto tiene que ver con cuestiones a nivel nacional".

Por tanto "seguimos pidiendo al Ministerio que llegue a una resolución cuanto antes".