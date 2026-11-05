Ejecutivo riojano ve que la propuesta de planificación eléctrica 25-30 atiende "de forma insuficiente sus reclamaciones" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha considerado "insuficiente" la nueva propuesta de planificación eléctrica 2025-2030 que le ha trasladado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MiTEco), a través del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

"Hay avances, pero la respuesta a corto plazo sigue siendo insuficiente para las necesidades que hemos planteado desde el Gobierno de La Rioja".

"No se atiende a corto plazo, sino que se traslada a medio-largo plazo -a partir de 2030- y condicionado a la viabilidad medioambiental, una de nuestras principales reivindicaciones: el refuerzo del mallado en Logroño y Quel, que consideramos estratégico para garantizar la calidad, seguridad y flexibilidad, permitiendo futuras ampliaciones de capacidad", ha incidido León. A corto plazo, ha agregado, "solo se atiente un aumento de capacidad con tres posiciones de apoyo a distribución: Haro, El Sequero y Quel".

La consejera ha recordado que el Gobierno riojano solicitó apoyo a la distribución en Haro, Logroño, Quel y El Sequero; mientras que el Ministerio ha aceptado la propuesta de Haro (ya contemplada en la planificación anterior) y dos posiciones de apoyo de distribución, una en Quel y otra en El Sequero. "Han justificado la negativa a la de Logroño por la indisponibilidad de espacio en la subestación actual", ha explicado.

En cuanto al mallado, La Rioja planteó cambiar la línea Tierra Estella-Laguardia a una línea Tierra Estella-Logroño, de tal manera que se garantizaba el mallado de la ciudad de Logroño, única capital sin mallar. "El Ministerio mantiene su trazado inicial hasta Laguardia, no garantizando el mallado de Logroño, y justifica esta acción porque considera que es imposible aumentar en dimensión la subestación de Logroño. También solicitamos el mallado entre Quel y El Sequero, pero finalmente se ha trasladado a una planificación posterior (2025-2030)", ha expresado.

El MiTEco contempla la adaptación de tres parques de subestaciones y aplaza para más allá de 2030 el mallado de Logroño, creando una nueva subestación en la capital (Nueva Logroño, 220) y conectándola con Laguardia mediante un doble circuito a 220 kW; y el mallado de Quel, incorporando un segundo circuito entre Quel y El Sequero, así como entre La Serna y Quel. No obstante, estará condicionado a la viabilidad ambiental.