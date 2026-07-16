Elastómeros Riojanos explica "el alcance real" del ERTE aplicado en la plantilla y la voluntad de "llegar a acuerdos"

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Arnedo Elastómeros Riojanos (Grupo Elastorsa) ha querido explicar el "alcance real" del ERTE aplicado en su plantilla tras la información hecha pública esta mañana por un sindicato riojano. Además mantiene su voluntad de llegar a acuerdos, "no obstante, dado lo alejadas que están actualmente las posturas de ambas partes, la negociación deberá seguir los plazos que su propia complejidad exige", afirman.

Desde la empresa explican que "es público y conocido que el sector de automoción atraviesa en Europa una situación especialmente delicada. Esta crisis se debe, en buena parte, a las políticas que la Unión Europea viene aplicando desde hace ya varios años, que penalizan a la industria local frente a productos procedentes de fuera de Europa no sometidos a las mismas exigencias normativas".

El resultado ya se ha traducido en el cierre de empresas del sector -algunas de ellas en La Rioja- y en anuncios de ceses y pérdidas de empleo de gran magnitud en toda Europa.

A esta situación se suma una escasez de materias primas, derivada del contexto geopolítico, que afecta a toda la cadena de suministro y ocasiona, o puede llegar a ocasionar, paradas de producción.

En este contexto, Elastorsa "se ha visto obligada a recurrir a los mecanismos que la normativa laboral prevé, como alternativa a medidas más drásticas y permanentes para el empleo".

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre, y solo se recurrirá a ella cuando sea estrictamente necesario, afectando a cada trabajador, de media, en 1 o 2 días al mes.

"Es cierto que en su aplicación no se ha efectuado complemento económico alguno".

En la situación actual de caída de pedidos, la empresa no puede asumir el coste que supondría complementar hasta el 100% del salario, máxime cuando ya soporta los sobrecostes de un absentismo -ya sea por enfermedad o por licencias- que se sitúa en más del 18%, más del triple del que teníamos hace solamente cuatro años.

Con respecto a la flexibilidad, fue la propia empresa quien, hace más de un año, solicitó abrir esa negociación, "sin obtener entonces respuesta por parte de la representación de los trabajadores".

"No ha sido hasta ahora, con la situación agravada, cuando la parte social ha decidido plantearse el asunto. Elastorsa mantiene su voluntad de llegar a acuerdos. No obstante, dado lo alejadas que están actualmente las posturas de ambas partes, la negociación deberá seguir los plazos que su propia complejidad exige, entendiendo que, en cualquier caso, las presiones públicas y la vía judicial no son el mejor camino para alcanzarlos", finaliza en su comunicado.