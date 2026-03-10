Elegidos los diez finalistas del XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja, que se disputarán el Delantal de Oro el martes 17 en Riojaforum - GOBIERNO RIOJANO

El jurado itinerante del XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja ha elegido a los diez finalistas que se disputarán el próximo martes 17 de marzo el 'Delantal de Oro' en un showcooking abierto al público que se celebrará en Riojaforum de 10 a 13,30 horas. El Concurso de Pinchos de La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Logi7, promociona los alimentos y la gastronomía de La Rioja, así como da a conocer el territorio y la idiosincrasia del carácter riojano.

El certamen, que se ha convertido en uno de los concursos referentes gastronómicos del norte de España, es uno de los vehículos para promocionar la riqueza agroalimentaria de la Comunidad Autónoma y potenciar el sector de la hostelería. También ha vuelto a ser un motor de atracción de visitantes durante los fines de semana en los que se ha desarrollado el concurso, dado que cada vez son más las personas que realizan rutas por los establecimientos participantes debido a la variedad y calidad de sus creaciones.

Los diez finalistas, elegidos entre los 60 establecimientos de 14 localidades que se presentaron en esta edición, son:

Aromas de Rioja by Zenit (Carretera de Zaragoza, km 636. Calahorra). Trashumante. Chorizo Riojano (IGP), Queso Camerano (DOP), ajos, caldo de ave, cordero de Los Cameros, pimentón, patata, huevo, hierbas aromáticas, Pan Sobado de La Rioja y Aceite de La Rioja (DOP).

Cafetería Santana (Calle Chile, 28. Logroño). Tigre de Santana. Para la cáscara del tigre: caldo de pollo, huevo, harina de trigo, harina de maíz, tinta de calamar. Para el relleno: cebolla, ajo, pimiento rojo, pimiento choricero, tomate, carne picada mixta, leche, mantequilla, harina.

La Comedia (Plaza Montecompatri, bajo 1. Calahorra). 100% Cochinillo Panceta crujiente de cerdo, salsa de piquillo y brotes.

LYF Gastrobar (C/ Clavijo, 26 Bajo 3. Logroño). Bocado de Carrilleras, Esencia Riojana. Medallón de carrilleras de cerdo ibérico, patatas, pimiento choricero, Pimiento Riojano (IGP), vino tinto de Rioja crianza, pan blanco, ajo, almendras, cebolla, microbrotes y AOVE.

Meraki Gastrobar (C/ San Marcial, 1 Bajo. Nájera). ¡¡¡Qué pasa tronco!!! Masa de gyoza, col riojana, níscalos silvestres, champiñones de Autol, ajo, puerro, Aceite de La Rioja (DOP), caldo de verduras de la huerta riojana, caldo de oreja, harina, mantequilla.

Pasión Por Ti (C/ Laurel, 5. Logroño). Delicias de Cordero. Para el estofado de patitas de cordero: tomate, cebolla, ajo, patitas de cordero desmigado. Para la bechamel: harina, mantequilla, leche, cebolla, pimienta negra. Para la masa: harina, agua, azúcar, miel, bicarbonato, huevo, salsa de Piquillo.

Restaurante El Albergue (Plaza Rasillo de San Francisco, s/n. Calahorra). El Vendimiador. Papel de almidón de patatas, cebolla, pimientos rojos y verdes de Calahorra, ajo, tomate, cordero Chamarito, vino tinto DOC Rioja, azúcar, limón, naranja, canela, leche, aceite de oliva.

Sabai (Avda. Bretón de los Herreros, 1. Haro). La Menestra de Cordero que se come con las manos. Cordero, guisantes, habas, alcachofa, judía, espárrago, alegría riojana, trisol, aceite de girasol, harina.

Tasty Fajitas (C/ San Juan 5, bajo- Logroño). Taco Riojano "Tacordero". Taco de cordero riojano, salsa de cordero, mantequilla, tortita de maíz y vino tinto DOC Rioja.

Wine Bar Bodegas Ruiz Alfaya (Carretera, 14. Castilseco -Galbárruli-). De Bocado. Harina, levadura en polvo, yema de huevos riojanos, queso Los Cameros, espárragos trigueros de La Rioja, cebolla, pimiento verde, amarillo y rojo de La Rioja, azúcar, agua mineral, aceite de girasol, Aceite de La Rioja (DOP).

El jurado itinerante que ha elegido a estos diez finalistas estaba formado por representantes de distintas instituciones y profesionales del ámbito gastronómico. Entre ellos se encontraban miembros de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada, el presidente de la Agrupación de Sociedades Gastronómicas de Logroño y varios cocineros.

PREMIOS Y MENCIONES, EN LA GRAN FINAL EL 17 DE MARZO EN RIOJAFORUM

La final, que se celebrará el 17 de marzo en Riojaforum, contará con un jurado formado por Lorenzo Cañas, figura histórica de la gastronomía riojana y miembro de numerosos jurados gastronómicos; Juan Viu, posee una Estrella Michelin en su restaurante Mare en Cádiz y es referente de una nueva generación de chefs andaluces; Emilio Suárez, CEO Singularis y fundador de Evenement, del Festival Gastronómico OríGenes y del proyecto Jarana; Abencio Millán, director de la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago en Santo Domingo de la Calzada y; Anna Terés (Anna Recetas Fáciles) con 3.900.000 de seguidores, referente nacional en YouTube e Instagram, divulgadora de cocina sencilla y vinculada a La Rioja.

Este jurado otorgará 4.900 euros en premios. Así, el 'Delantal de Oro' está dotado con 1.700 euros; el 'Delantal de Plata', con 1.000 y el 'Delantal de Bronce', con 700. Además, se prevén tres menciones especiales: 'Pincho con #productoriojano', 'Pincho Popular' y, 'Pincho Inclusivo' (libre de alérgenos), cada una dotada con 500 euros. También se entregará el ya tradicional galardón 'Palillos de Honor', con el que se rinde homenaje a los establecimientos que han trabajado en pro de la gastronomía de La Rioja, y que en esta edición ha recaído en Susana y Alberto Eguizábal del Restaurante Sopitas en Arnedo.