Eli Amatriain apuesta por cuidar la salud mental de los deportistas para competir sin que se convierta en una obsesión

La exjugadora profesional de pádel y psicóloga, la riojana Eli Amatriain, en la UR - UR

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora profesional de pádel y psicóloga, la riojana Eli Amatriain, ha puesto en valor la necesidad de cuidar la salud mental de nuestros deportistas para evitar una de las líneas rojas que más pueden dificultar la vida de cualquier persona; "Perder la libertad de elegir".

Cuando el deporte se convierte en una adicción y se pierde esa libertad, Eli Amatriain asegura que es fundamental saber pedir ayuda para volver a poner los pies en la tierra y seguir dando lo mejor de uno mismo pero, como ha indicado, "no solo pasa en el deporte" sino en todos los aspectos de la vida. Eli Amatriain ha ofrecido este viernes a los alumnos de la UR la conferencia 'Enganchados: Deporte, recompensa y conductas que nos atrapan', organizada por el Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Aditivas de la Universidad de La Rioja.

IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO ADICTIVO

En sus declaraciones ha asegurado que "muchas veces" hay "conductas que nos pueden atrapar y que están socialmente bien vistas" por eso es importante "identificar cuando ya empezamos a tener un comportamiento adictivo y, sobre todo, dar soluciones para saber qué podemos hacer en esos casos".

Para la deportista, una de las líneas rojas para detectar ese "peligro" es cuando la persona "pierde la libertad de elegir".

En este aspecto ha querido dejar claro que una adicción "no es solo consumir algo"; "Cuando alguien que hace mucho deporte y no puede dejar de hacerlo hay que actuar".

Por eso la profesional insiste en que "hay que tener muy cuenta esa sensación" porque, como todo en esta vida "los extremos también son malos".

De hecho, indica, "hay muchas experiencias personales que nos hacen ver que estas situaciones pueden ser perjudiciales".

CONDUCTAS ¿POSITIVAS?

Como ha reflexionado, hay conductas "que se valoran" como pueden ser el sacrificio, el trabajo, el querer mejorar... y se pueden ver como "positivas" pero incluso con ellas "a veces uno pierde el norte, incluso en conductas tan sanas como puede ser hacer deporte".

Por ello, y a pesar de que pueden ser actitudes que "están bien valoradas, nos llevan a comportamientos que no nos hacen bien". "Ser adicto al deporte o al trabajo es también una dificultad" y eso es lo que hay que saber "diferenciar".

Aún así, y como ha querido dejar claro, "hacer deporte es maravilloso. Ese es el mensaje principal que quiero ofrecer a los alumnos, pero, como en todo en la vida, llevarlo al extremo también tiene sus peligros".

Lo importante, ha defendido, "es hacer algo que nos hace sentir bien. Eso es maravilloso y más si hablamos en un deporte en el que también cuidamos nuestra salud física y mental".

LA FIGURA DEL PSICÓLOGO

Por suerte, ha proseguido, "ahora mismo también influye mucho la psicología. Se ha normalizado la figura del psicólogo que ayuda a ese bienestar".

A nivel personal, indica, "yo soy una deportista que llegó al psicólogo deportivo por una dificultad y por suerte ahora desde mi experiencia como psicóloga me llegan muchos deportistas que no tienen en realidad una dificultad pero que sí que quieren trabajar en ese bienestar personal".

Por eso ha animado a tratar los cuatros pilares en el rendimiento deportivo de la misma manera. "Son los técnicos, tácticos, físicos y mentales. Probablemente un deportista de élite está muy acostumbrado y cuida mucho, entrena muchas horas las tres primeras y ahora, por suerte, también entrenan mucho el aspecto mental", ha finalizado.

La charla está organizada por el Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Aditivas de la Universidad de La Rioja. Está coordinada por Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación y responsable del Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Adictivas de la Universidad de La Rioja.

ELI AMATRIAIN

Elisabet 'Eli' Amatriain (Logroño, 1984) inició su carrera en el pádel a los 21 años, después de probar en el tenis, debutando profesionalmente en 2007 en el circuito Padel Pro Tour.

Su primer gran hito internacional llegó en 2009, al proclamarse subcampeona de Europa con la selección española, lo que impulsó su decisión de dedicarse en exclusiva a este deporte a partir de los 27 años.

Alcanzó el número 1 en el ranking mundial en 2013 junto a Patty Llaguno y un año después ambas se proclamaron campeonas del mundo por parejas. Durante casi una década, Eli Amatriain se mantuvo inamovible en el Top 10 mundial del World Padel Tour gracias a su inteligencia táctica y regularidad, sumando múltiples títulos como el Open de Barcelona o el Calanda Challenger (2021). En 2023 se retiró oficialmente.

AULA DE JUVENTUD Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS

El Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Adictivas es fruto de la colaboración entre la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud.

Su objetivo fundamental es ofrecer acciones formativas que permitan asegurar la salud y el bienestar psicológico en la juventud riojana y su derecho a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

En este sentido, presta especial atención a la promoción de la alimentación saludable y la actividad física, la prevención del consumo de alcohol, tabaco, drogas, juego patológico y de otras conductas adictivas, la educación afectivo-sexual, el bienestar emocional y la concienciación sobre las conductas de riesgo para su salud.